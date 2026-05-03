Izraelska vojska pozvala na hitnu evakuaciju na jugu Libana

Izraelska vojska naložila je mještanima 11 sela i gradova na jugu Libana da se hitno evakuišu, javlja "Skaj njuz".

U hitnoj poruci vojske mještani su pozvani da evakuišu svoje domove i da se pomjere najmanje 1.000 metara dalje na otvorena područja.

Izraelska vojska je saopštila da sprovodi operacije protiv Hezbolaha nakon onoga što je opisala kao kršenje njihovog sporazuma o prekidu vatre, upozoravajući da bi svako ko je u blizini boraca ili objekata Hezbolaha mogao biti u opasnosti.

Izrael je nastavio da izvodi napade širom južnog Libana uprkos tome što je na snazi prekid vatre.

Hezbolah, militantna grupa koju podržava Iran, nastavio je sa napadima dronovima i raketama na izraelske trupe u Libanu i na sjeverni Izrael.