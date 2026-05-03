Kako je pronađena djevojčica koja je nestala u Novom Sadu

03.05.2026 17:28

Како је пронађена дјевојчица која је нестала у Новом Саду
Foto: pronadjime.mup.gov.rs

Djevojčica (15) koja je nestala 29. aprila pronađena je živa i zdrava u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin, i Srbija je mogla da odahne.

Zahvaljujući poruci sistema "Pronađi me", nju je u vozu prepoznala kondukterka Jelena Nedeljkov.

Telegraf otkriva šta sve sve desilo u ovom slučaju.

Jelena Nedeljkov, kondukterka Srbijavoza, videla je djevojčicu u jednom vagonu, i odmah posumnjala da je riječ o djetetu koje je nestalo. Pozvala je policiju u 20.40 i prijavila da je u vozu u kojem radi vidjela djevojčicu za čiji nestanak je saznala iz medija i na osnovu sistema "Pronađi me". Ona je rekla i da će se voz zaustaviti na stanici "Zemunsko Polje".

Дуња Нови Сад

Srbija

Ovako je pronađena Dunja (15): Otišla iz škole, a locirana u vozu!

Policijska patrola je odmah došla na stanicu, i sačekala kompoziciju. U vozu su zatekli djevojčicu, kao i dječaka koji je bio sa njom, a za kojim se takođe tragalo.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je sinoć da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika MUP-a uspješno okončana potraga za maloljetnom djevojčicom (15) iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila.

"Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, djevojčica je pronađena večeras u vozu na relaciji Beograd - Petrovaradin. Posebno je važno što su i ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni u dobrom opštem stanju", rekao je Dačić sinoć, navodi se u saopštenju MUP-a.

Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима

