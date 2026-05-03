Fudbaleri Borca na Koševu ciljaju titulu

Fudbaleri banjalučkog Borca pristigli su na stadion “Asim Ferhatović - Hase” na kojem ih očekuje utakmica sa FK Sarajevo.

Banjalučki “crveno plavi” imaju priliku da sa novom pobjedom osvoje šampionsku titulu u Premijer ligi BiH.

Utakmica počinje u 19.30, a naša reporterska ekipa pratiće sve detalje sa “Koševa”.

Vinko Marinović odlučio je da na teren od prve minute pošalje ovih jedanaest igrača: Jurkas, Paskval, Jakšić, Herera, Ogrinec, Skorup, Hrelja, Hiroš, Savić, Saničanin i Juričić.

Za Sarajevo od prve minute: Banić, Marudža, Mujkić, Ivanišević, Menalo, Elezi, Bralić, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak, Karlos.