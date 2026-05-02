Kraj drame: Pronađena Dunja (15) iz Novog Sada

02.05.2026 22:15

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Policija je pronašla dvoje tinejdžera za kojima je tragala, a čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 20.40 časova petnaestogodišnju Dunju Necić iz Novog Sada čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine, saopšteno iz MUP-a

Prema saopštenju policije, Dunja Necić je pronađena u društvu petnaestogodišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana.

Kako se navodi, oba maloqetna lica su u dobrom opštem stanju, a dalji rad na ovom slučaju je u toku.

Podsjećamo, Dunja Necić se 29. aprila udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Zbog njenog nestanka aktiviran je sistem "Pronađi me".

