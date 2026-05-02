Nestali Dunja (15) i Danijel (15): Oglasio se otac djevojčice, uključena i policija

02.05.2026 16:00

Нестали Дуња (15) и Данијел (15): Огласио се отац дјевојчице, укључена и полиција
Foto: Društvene mreže

Dvoje tinejdžera, Danijel i Dunja, nestali su 29. aprila nakon što su napustili prostorije škole "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu. Policija i građani intenzivno tragaju za njima, a posljednji tragovi ukazuju na to da se nalaze na putu ka Beogradu.

Potraga za petnaestogodišnjim Danijelom i njegovom vršnjakinjom Dunjom ušla je u kritičnu fazu. Oni su posljednji put viđeni u naselju Šangaj u Inđiji, na samom uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog.

Prema nezvaničnim informacijama iz policije, vjeruje se da su maloljetnici nastavili put ka Zemunu, gdje dečak posjeduje kuću.

Kako Telegraf saznaje, MUP-u je prijavljen nestanak dvoje mladih i policija intenzivno radi na njihovom pronalasku.

Pet noći ne spava kod kuće

Roditelji nestale djece prolaze kroz nezapamćenu neizvjesnost. Otac nestale djevojčice, Aca Necić, izrazio je veliku zabrinutost za zdravlje svoje ćerke, s obzirom na to da je prošlo mnogo vremena od njenog nestanka.

- Već pet dana je nema, pet noći ne spava kod kuće. Nestala je, nema ni jaknu, samo majicu i farmerke - izjavio je uznemireni otac za Telegraf.rs.

On je takođe uputio direktan apel svim građanima kako bi lakše prepoznali djevojčicu na terenu.

- Dunja je velika djevojka, ima između 160 i 170 centimetara i oko 60 kilograma, tamno smeđu, crnu kosu. Molim vas pomozite nam da je nađemo - poručio je on.

Majka nestale Dunje takođe se oglasila putem društvenih mreža, navodeći tačno vrijeme kada je svaki kontakt sa njenim djetetom prekinut.

- Juče ujutru oko 9 sati gubi se trag moje ćerke Dunje Necić iz škole. Obaviještena je policija, pa molim moje prijatelje ako je neko vidi da nam jave - napisala je ona u svojoj objavi.

Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i provjerava sve dojave građana. Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Danijelu i Dunji da se odmah jave na brojeve telefona 066/508-23-85, 061/133-22-33 ili da kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.

