Nestali Dunja (15) i Danijel (15): Oglasio se otac djevojčice, uključena i policija

Dvoje tinejdžera, Danijel i Dunja, nestali su 29. aprila nakon što su napustili prostorije škole "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu. Policija i građani intenzivno tragaju za njima, a posljednji tragovi ukazuju na to da se nalaze na putu ka Beogradu.
Potraga za petnaestogodišnjim Danijelom i njegovom vršnjakinjom Dunjom ušla je u kritičnu fazu. Oni su posljednji put viđeni u naselju Šangaj u Inđiji, na samom uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog.
Prema nezvaničnim informacijama iz policije, vjeruje se da su maloljetnici nastavili put ka Zemunu, gdje dečak posjeduje kuću.
Kako Telegraf saznaje, MUP-u je prijavljen nestanak dvoje mladih i policija intenzivno radi na njihovom pronalasku.
Roditelji nestale djece prolaze kroz nezapamćenu neizvjesnost. Otac nestale djevojčice, Aca Necić, izrazio je veliku zabrinutost za zdravlje svoje ćerke, s obzirom na to da je prošlo mnogo vremena od njenog nestanka.
- Već pet dana je nema, pet noći ne spava kod kuće. Nestala je, nema ni jaknu, samo majicu i farmerke - izjavio je uznemireni otac za Telegraf.rs.
On je takođe uputio direktan apel svim građanima kako bi lakše prepoznali djevojčicu na terenu.
- Dunja je velika djevojka, ima između 160 i 170 centimetara i oko 60 kilograma, tamno smeđu, crnu kosu. Molim vas pomozite nam da je nađemo - poručio je on.
Majka nestale Dunje takođe se oglasila putem društvenih mreža, navodeći tačno vrijeme kada je svaki kontakt sa njenim djetetom prekinut.
- Juče ujutru oko 9 sati gubi se trag moje ćerke Dunje Necić iz škole. Obaviještena je policija, pa molim moje prijatelje ako je neko vidi da nam jave - napisala je ona u svojoj objavi.
Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i provjerava sve dojave građana. Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Danijelu i Dunji da se odmah jave na brojeve telefona 066/508-23-85, 061/133-22-33 ili da kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.
