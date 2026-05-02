Bahati bilmez! Pretukao muškarca pred djetetom, prije toga divljao autom

02.05.2026 10:56

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Strašna scena dogodila se danas u beogradskom naselju Mali Mokri Lug, gdje je brutalno pretučen muškarac D.H. (57). Napadač (25) je brzo pronađen i uhapšen.

Incident se dogodio dok je prelazio ulicu sa malim djetetom, kada je na njega nasrnuo mlađi muškarac koji je prethodno vozio automobil velikom brzinom.

Svjedoci navode da je napadač izašao iz automobila i fizički napao muškarca, nanevši mu teške povrede pred očima djeteta. Nakon nekoliko udaraca, nesrećni čovjek je pao nasred ulice i ostao da leži bez svijesti.

Policija je brzo pronašla napadača

Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mjesta i u kritičnom stanju prevezla povrijeđenog u Urgentni centar, gdje je odmah smešten u operacionu salu. Ljekari se bore za njegov život, a prema prvim informacijama, zadobio je ozbiljno krvarenje na mozgu.

Ovaj brutalan napad potresao je lokalnu zajednicu, posebno zbog činjenice da se sve dogodilo pred djetetom koje je bilo sa žrtvom u tom trenutku.

Policija je brzo pronašla napadača i uhapsila ga.

(Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

