Minić čestitao novinarima Međunarodni dan medija

Povodom 3. maja – Međunarodnog dana medija, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je čestitku svim novinarima i medijskim radnicima u Republici Srpskoj.

"Svim novinarima, urednicima i zaposlenim u medijima upućujem iskrene čestitke povodom Međunarodnog dana medija, uz poruku da će Vlada Republike Srpske i u budućnosti nastaviti sa snažnom podrškom principima novinarskih sloboda i pune slobode u izvještavanju", rekao je Savo Minić.

Kako kaže podržava svako nastojanje za poboljšanje položaja medijskih radnika, svjesni mnogobrojnih izazova sa kojim se svakodnevno suočavaju.

I u vremenu pred nama, nastavićemo da se pridržavamo načela potpune otvorenosti i odgovornosti prema javnosti, navodi se u čestitki predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.