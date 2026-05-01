Minić čestitao radnicima Prvi maj

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je radnicima u Srpskoj 1. maj, Praznik rada, i zahvalio što svakodnevno daju neprocjenjiv doprinos u razvoj Republike.

"Svim radnicima u Republici Srpskoj srećan Praznik rada. Iza svakog napretka su rad, trud, odricanje i vjera u bolje sutra", naveo je Minić. On je svim radnicima poželio da svaki 1. maj dočekuju dostojanstveno.

