Miloradu Dodiku uručeno priznanje Univerziteta "Džadson"

Predsjedniku Miloradu Dodiku uručeno je priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.
Dodik je bio gost Foruma svjetskih lidera "Zalaganje za demokratiju".
Sa Univerziteta su pojasnili ranije da se nagrada dodjeljuje liderima koji pokazuju odlučnost i spremnost da se drže svojih uvjerenja i da čvrsto stoje u odbrani demokratskih vrijednosti.
Forum okuplja uticajne lidere i globalno važne ličnosti kako bi sa studentima podijelili iskustvo i viđenje. Poseban akcenat tokom Foruma stavljen je na hrišćanske vrijednosti.
Mark Vargas sa Univerziteta "Džadson" izjavio je na prijemu uoči svečanog uručenja nagrade "Vorld liders foruma" u Čikagu da je predsjednik Milorad Dodik pokazao koliko napora, vjere i lične žrtve je uložio u borbi za demokratske principe.
"Ovo je prvi put da se ova nagrada dodjeljuje jednom svjetskom lideru u ime demokratije, a predsjednik Dodik je svojim djelovanjem pokazao koliko posvećenosti zahtijeva očuvanje demokratskih vrijednosti", rekao je Vargas.
Dodik je uoči uručenja rekao da je nagrada Univerziteta "Džadson" u Eldžinu priznanje da se Republika Srpska, sloboda i demokratija ne daju ni za šta.
