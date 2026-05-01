Miloradu Dodiku uručeno priznanje Univerziteta "Džadson"

01.05.2026 06:47

Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
Predsjedniku Miloradu Dodiku uručeno je priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dodjeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.

Dodik je bio gost Foruma svjetskih lidera "Zalaganje za demokratiju".

Sa Univerziteta su pojasnili ranije da se nagrada dodjeljuje liderima koji pokazuju odlučnost i spremnost da se drže svojih uvjerenja i da čvrsto stoje u odbrani demokratskih vrijednosti.

Forum okuplja uticajne lidere i globalno važne ličnosti kako bi sa studentima podijelili iskustvo i viđenje. Poseban akcenat tokom Foruma stavljen je na hrišćanske vrijednosti.

Mark Vargas sa Univerziteta "Džadson" izjavio je na prijemu uoči svečanog uručenja nagrade "Vorld liders foruma" u Čikagu da je predsjednik Milorad Dodik pokazao koliko napora, vjere i lične žrtve je uložio u borbi za demokratske principe.

"Ovo je prvi put da se ova nagrada dodjeljuje jednom svjetskom lideru u ime demokratije, a predsjednik Dodik je svojim djelovanjem pokazao koliko posvećenosti zahtijeva očuvanje demokratskih vrijednosti", rekao je Vargas.

Dodik je uoči uručenja rekao da je nagrada Univerziteta "Džadson" u Eldžinu priznanje da se Republika Srpska, sloboda i demokratija ne daju ni za šta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

