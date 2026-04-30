Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

Na prijemu organizovanom uoči svečanosti dodjele nagrade „World Leaders Forum“ na Džadson Univerzity u Čikagu, istaknuto je da je riječ o posebnom priznanju koje se ove godine prvi put dodjeljuje jednom svjetskom lideru za doprinos demokratiji.

Mark Vargas sa Džudson Univerziteta tom prilikom je izjavio da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pokazao koliko napora, vjere i lične žrtve je uložio u borbi za demokratske principe.

„Ovo je prvi put da se ova nagrada dodjeljuje jednom svjetskom lideru u ime demokratije, a predsjednik Dodik je svojim djelovanjem pokazao koliko posvećenosti zahtijeva očuvanje demokratskih vrijednosti“, rekao je Vargas.

Prijem je održan uoči centralnog događaja u okviru „World Leaders Forum“, na kojem će predsjedniku Dodiku biti uručena nagrada za liderstvo i demokratiju, uz njegovo obraćanje i razgovor sa moderatorom.

Dodjela nagrade predstavlja priznanje za političko djelovanje predsjednika Dodika na planu očuvanja ustavnog poretka i prava naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.