Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

Na prijemu organizovanom uoči svečanosti dodjele nagrade „World Leaders Forum“ na Džadson Univerzity u Čikagu, istaknuto je da je riječ o posebnom priznanju koje se ove godine prvi put dodjeljuje jednom svjetskom lideru za doprinos demokratiji.
Mark Vargas sa Džudson Univerziteta tom prilikom je izjavio da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pokazao koliko napora, vjere i lične žrtve je uložio u borbi za demokratske principe.
„Ovo je prvi put da se ova nagrada dodjeljuje jednom svjetskom lideru u ime demokratije, a predsjednik Dodik je svojim djelovanjem pokazao koliko posvećenosti zahtijeva očuvanje demokratskih vrijednosti“, rekao je Vargas.
Prijem je održan uoči centralnog događaja u okviru „World Leaders Forum“, na kojem će predsjedniku Dodiku biti uručena nagrada za liderstvo i demokratiju, uz njegovo obraćanje i razgovor sa moderatorom.
Dodjela nagrade predstavlja priznanje za političko djelovanje predsjednika Dodika na planu očuvanja ustavnog poretka i prava naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.
