Obraćanje Dodika na Džadson Univerzitetu: Nagradu posvećujem svojoj majci, srpskom narodu i Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorada Dodik održao je govor na Džadson Univerzitetu u Čikagu. Dodiku je uručena nagrada "World Leaders Forum" za liderstvo i demokratiju.

"Nagradu posvećujem svojoj majci, svom srpskom narodu i Republici Srpskoj iz koje dolazim", rekao je Dodik.

Istakao je da dolazi iz Republike Srpske koja je mala, ali ponosna politička i državna zajednica.

"Dolazim iz naroda koji je u prošlom vijeku ratovao 17 godina, narodu koji je pretrpio u tom istom vijeku preko 20 godina sankcija za raznih strana", naveo je Dodik.

Istakao je da je Srpska zasnovana na višestranačkom sistemu, demokratskim izborima i parlamentu koji se bira slobodnom voljom naroda.

Dodik je istakao da su Srbi narod slobode i znaju šta znači boriti se za nju.

"Znamo da je sloboda sveta riječ za svaki narod. Ako narod nije slobodan, onda i nije narod. Mnogi su umrli sa riječju sloboda na usnama, vjerujući da se bore za bolji život, nekad su to bili ratovi, nekada revolucije, a danas je to borba za demokratiju", za pravo naroda da odlučuje o sebi i upravlja svojim odlukama. Da nije uslovljen i da to isto pravo daje drugima i drugačijim - naveo je Dodik.

Dodik je naveo da Reublika Srpska postoji od 1992. godine i da je nastala raspadom bivše Jugoslavije.

"Svaki dan tokom tih godina smo ustajali sa mišlju kako odbraniti naš entitet, našu vjeru pravoslavnu, djecu i škole ", rekao je on.

On je napomenuo da se bivša Jugoslavija raspala jer su drugi htjeli svoje države, a administracija tadašanjeg američkog predsjednika Bila Klintona je to dozvolila.

"Klintonova administracija je odlučila da se raspadne Jugoslavija, ali su rekli - vi sada morate živjeti u BiH - vi Srbi, Hrvati i muslimani", naveo je Dodik i dodao da su Srbi željeli slobodno da žive, ali da to nije bilo moguće.

Dijelovi novca od nagrade za SPC i fondaciju za studente

Dodik je izjavio da jedan dio novčane Nagrade za liderstvo i zalaganje za demokratiju koju mu je uručio Univerzitet "Džadson" daruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi u SAD.

Dodik je rekao da, takođe, dio novčanog iznosa Nagrade želi da posveti fondaciji Univerziteta "Džadson" u američkom gradu Eldžinu fondaciji koja pomaže školovanje studenata slabijeg imovnog stanja.

"Ponosan sam i zahvalan za ovo priznanje. Hvala vam!", rekao je Dodik u kratkom obraćanju nakon uručenja nagrade.

Srbi opstali zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi

Istakao je da bi Srbi kao narod davno prestali da postoje da nije bilo Srpske pravoslavne crkve.

Dodik je na panelu na Univerzitetu "Džadson" u Eldžinu napomenuo da su Srbi 500 godina bili pod turskom vlašću, da nisu imali bilo kakvu slobodu i da su živjeli u ropstvu.

"Današnji muslimani u BiH su bili naši daleki preci koji su prihvatili islam i postali naši najgori neprijatelji. Crkva je učinila najveću uslugu srpskom narodu zato što je preživjela tih 500 godina", rekao je Dodik.

On je naveo da se nedaleko od kuće u kojoj živi nalazi se jedna mala crkva i da je njena specifičnost to što je imala veoma nizak krov, gotovo blizu zemlje.

"Istorija govori da su te crkve pravljene da bi se spriječilo da Turci na konjima ulaze u njih - i ako već ulaze da je unište, onda barem da se sagnu", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je srpska crkva očuvala pismenost, jezik i identitet, te da i danas to isto radi.

"Danas crkva ima posebnu misiju - da se prilagodi ovom vremenu, da zadrži svoje osnovno učenje. Moram da kažem da se srpski narod nakon 70 godina komunističke zabrane vratio crkvi", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je tokom mandata na funkcijama predsjednika Republike Srpske i predsjednika Vlade Republike Srpske učestvovao u donošenju odluka za obnovu i izgradnju 1047 crkava i sedam manastira, te da vlasti Srpske imaju odličan odnos sa Crkvom.

Dodik je rekao da Srpska "ne bježi od podrške Islamskoj zajednici", ali je problem u BiH što islamska zajednica odlučuje ko će biti na vlasti.

"Oni petkom odu na džumu i tamo im imami kažu za koga će za dva dana da glasaju na izborima. Mnogi od tih imama su završili vjerske škole na Bliskom istoku, u Iranu, Saudijskoj Arabiji, Egiptu", napomenuo je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da se srpska crkva izborila i ostala dostojanstvena.

"Želim da čestitam ovdje i zahvalim našoj crkvi u SAD, jer je uspjela da održi našu zajednicu ovdje vidljivom i okupljenom, i biću narednih dana sa našim mitropolitom ovdje. Sutra idem da posjetim Crkvu Svetog Save u Milvokiju. Ja volim našu crkvu i poštujem. To je učinilo samo da budem bolji čovjek", zaključio je Dodik.

Srbi u Trampu vidjeli mogućnost da se bore za slobodu

Milorad Dodik izjavio je da su Srbi iz Republike Srpske u sadašnjem predsjedniku SAD Donaldu Trampu vidjeli dolazak novih procesa i mogućnost da se bore za istinu.

"Svijet slobode je svijet prava. Mogućnost da se danas ovo desi ovdje, da proganjani Milorad Dodik od Bajdenove administracije dođe u Ameriku i dobije ovu prestižnu nagradu. Da li sam se nadao, nisam, da li sam sanjao, nisam. Jer je to izvan bilo kojeg sna. Zato hvala na ovoj nagradi", naglasio je Dodik u obraćanju na Univerzitetu "Džadson" koji mu je dodijelio Nagradu za liderstvo i zalaganje za demokratiju.

Dodik je napomenuo da su se Srbi borili koliko su mogli za pobjedu Trampa u prvom i drugom mandatu.

"Cijelo vrijeme nismo željeli da budem podređeni muslimanima u BiH. Bivši američki predsjednik Džozef Bajden je od nas tražio da se pokorimo, pošto nismo htjeli, onda su nam uveli sankcije", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da neko ko hoće da oduzme slobodu, prvo napada istinu.

"Kada vam uskrate pravo da se borite za istinu, onda vam uskraćuju pravo da se borite za slobodu", rekao je Dodik tokom govora na Džadson Univerzitetu u Čikagu.

On je podsjetio je da su svi rukovodeći ljudi Republike Srpske dobili sankcije za vrijeme Bajdena.

"Dobili su sankcije i moja kćerka i moj sin. Zamislite pisalo da uvode sankcije mojoj kćerki i mom sinu zato što podržavaju svog oca. Bilo bi mi lakše da to nisu napisali. I SAD uvele sankcije jednom restoranu u Banjaluci, zato što je to smetnja nacionalnim interesima SAD", rekao je Dodik.

Ostajemo dosljedni sebi

Srbi iz Republike Srpske u vremenu velikih promjena, ostaju dosljedni onome što jesu - slobodni ljudi koji znaju šta brane i zašto to rade, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je naveo da je na Univerzitetu "Džadson" imao priliku da razgovara o vrijednostima koje su ga oblikovale, o odgovornosti koju nosi liderstvo i o borbi da narod Republike Srpske sam odlučuje o svojoj sudbini.

"Govorio sam o porodici, vjeri i tradiciji, kao i o temeljima koji nas određuju, ali i o savremenim izazovima u kojima se brane demokratija i pravo naroda da bude svoj", objavio je Dodik na mreži "Iks".

On je naveo da upravo iz tih istih vrijednosti proizlazi i njegova podrška politici predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Vjerujem da uspjeh takve politike znači svijet u kojem se poštuju sloboda, suverenitet i pravo naroda da odlučuje o sebi", poručio je Dodik.

Dodik: NATO izmislio priču o ''genocidu'' da opravda postupke protiv Srba

Priču o navodnom genocidu u Srebrenici 1995. godine izmislili su propagandisti NATO-a tog vremena kako bi opravdali svoje postupke protiv Srba, iako svi najznačajniji autoriteti današnjeg svijeta koji izučavaju genocid kažu da se u Srebrenici to nije dogodilo, izjavio je Milorad Dodik.

"Pokušao sam da objasnim brojeve oko Srebrenice, i to pokazuje konfuziju: zločin se desio, to je tačno, ali zločin se desio i protiv muslimana, i protiv Srba, i protiv Hrvata", rekao je Dodik na panelu u američkom gradu Eldžinu.

Dodik je, međutim, naglasio da nije u redu da srpsko rukovodstvo, i političko i vojno, i Republike Srpske i Srbije, mora da prođe suđenje u Hagu, a da, recimo, Alija Izetbegović ili Franjo Tuđman ne bude na tom sudu.

Govoreći o NATO agresiji, Dodik je podsjetio da je tokom bombardovanja ubijena Milica Rakić, koja je imala samo tri godine.

"Stradala su i bošnjačka, muslimanska djeca - i žao mi je. Naš blaženopočivši patrijarh Pavle je rekao da `kada strada jedno dijete, strada čitav svijet`. To se odnosi na bilo koje dijete", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je "Handžar divizija" osnovana tokom Drugog svjetskog rata i da je njen član bio i Izetbegović, koji je napisao "Islamsku deklaraciju", ali da je administracija tadašnjeg predsjednika SAD Bila Klintona digla istog tog Izetbegovića na nivo "demokrate".