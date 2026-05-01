Logo
Large banner

Dodik: Priznanje sa Džadson univerziteta velika čast i obaveza

Autor:

ATV
01.05.2026 07:30

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик стоји за говорницом на бини током на форуму "World Leaders Forum" за лидерство и демократију.
Foto: Ustupljena fotografija

Primiti priznanje na Džadson univerzitetu velika je čast, ali i obaveza da ostanemo dosljedni vrijednostima koje branimo, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da ova nagrada svjedoči o putu koji nije bio lak.

"Primiti priznanje na Džadson univerzitetu velika je čast, ali i obaveza da ostanemo dosljedni vrijednostima koje branimo. Nagradu posvećujem svojoj majci, svom srpskom narodu i Republici Srpskoj. Ova nagrada govori o putu koji nije bio lak, ali koji je uvijek imao jasan cilj - da sačuvamo pravo naroda Republike Srpske da bude svoj. Sve što radimo ima smisla samo ako iza toga stoje sloboda, vjera i odgovornost prema onima koje predstavljamo", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Podsjetimo, Dodik je bio gost Foruma svjetskih lidera "Zalaganje za demokratiju".

Sa Univerziteta su pojasnili ranije da se nagrada dodjeljuje liderima koji pokazuju odlučnost i spremnost da se drže svojih uvjerenja i da čvrsto stoje u odbrani demokratskih vrijednosti.

Forum okuplja uticajne lidere i globalno važne ličnosti kako bi sa studentima podijelili iskustvo i viđenje. Poseban akcenat tokom Foruma stavljen je na hrišćanske vrijednosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Milorad Dodik nagrada Čikago

Milorad Dodik priznanje

Univerzitet Džadson

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик на Универзитету Џадсон за говорницом након примања награде.

Republika Srpska

Obraćanje Dodika na Džadson Univerzitetu: Nagradu posvećujem svojoj majci, srpskom narodu i Srpskoj

8 h

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Republika Srpska

Miloradu Dodiku uručeno priznanje Univerziteta "Džadson"

8 h

15
Милорад Додик добитник награде Џадсон универзитета

Republika Srpska

Dodik: Nagradu primam kao priznanje da Srpsku ne damo ni za šta

15 h

12
Алмир Мујић спасио газелу у Дубаију

Zanimljivosti

Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

15 h

0

Više iz rubrike

Додик у Америци

Republika Srpska

Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

16 h

10

  • Najnovije

15

13

Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

15

04

Vatra progutala štalu kod Gacka

14

58

Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

14

57

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

14

54

Darko Mladić za ATV: General nije ništa bolje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner