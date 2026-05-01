Hitno upozorenje za vozače: U Srbiji ponovo vožnja u suprotnom smjeru

Kako javlja Instagram stranica 192.rs, vozilo ide u suprotnom smjeru.

Nakon strašne nesreće kod Rume, ovakva upozorenja sve su češća na mrežama kako bi se vozači upozorili na vrijeme.

Podsjetimo, do tragedije je došlo kada se vozač "forda" iz Beograda, krećući se u kontra smjeru brzinom od čak 130 kilometara na sat, direktno zakucao u crni "golf".

U njemu je bilo četvoro mladih iz Rume koji su se, koristeći popularnu aplikaciju za djeljenje prevoza, uputili ka Sloveniji, ni ne sluteći da će im to biti posljednje putovanje, prenosi Telegraf.