Stravična nesreća: Žena u osmom mjesecu trudnoće izgubila bebu

01.05.2026 12:58

Стравична несрећа: Жена у осмом мјесецу трудноће изгубила бебу
Na seoskom putu Mrčajevci – Vujetinci kod Čačka juče je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su tri osobe

Povrijeđene, među kojima i M.V. (26) kojoj se ljekari Opšte bolnice u Čačku i dalje bore za život.

Kako nezvanično saznaje "Kurir", mlada žena je bila u osmom mjesecu trudnoće i u ovom udesu je izgubila bebu.

"Tokom jučerašnjeg dana ova majka je zbog teških tjelesnih povreda unutrašnjih organa imala složenu operaciju nakon koje je smještena u jedinicu intenzivne njege. Nažalost, izgubila je bebu", kaže izvor iz istrage.

Automobil u kom se nalazila mlada žena, sudario se na seoskom putu u selu Vuketinci sa kombijem brze pošte. U automobilu su još bili njen sin i suprug, koji su takođe povrijeđeni.

Prema navodima iz Opšte bolnice, dijete je sa lakim tjelesnim povredama primljeno na odjeljenje Dječije hirurgije.

Muška osoba starosti 33 godine sa konstatovanim lakim tjelesnim povredama otpuštena je na kućno liječenje.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

