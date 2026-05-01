Drama u školi u Srbiji: Djevojčica došla sa skalpelom i spiskom

Prema pisanjima medija poručivala je da će osvetiti dječaka koji je počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Direktor škole Đuro Ćeranić potvrdio je da se incident dogodio, da su svi odmah reagovali, da je djevojčica udaljena iz škole, i sa njom će se raditi po posebnom programu do kraja školske godine.

"Prije tri dana sam obaviješten od odjeljenskog starješine, da je dobio informaciju od djece da djevojčica kod sebe posjeduje skalpel i da ona ima nekakav spisak. Odjeljenski starešina je automatski obavijestio roditelja koji se stvorio za bukvalno pet minuta ispred škole i po mom nalogu preuzeo dijete, sa sugestijom da djetetu pregleda ranac. Narednog dana, to jest prekjuče, otac je došao po mom nalogu na razgovor u školu sa djetetom, sa tvrdnjom da ona nema nikakav skalpel, da on ima skalpel koji posjeduje u radionici, ali da je to pod ključem, da ona ne može da dođe do njega. Ona je isto tvrdila da nema nikakav skalpel kod sebe i izrazila je želju da se taj dan izvini djeci, da donese bombone, da ih počasti za neslanu šalu. Po njoj sva ta priča je neslana šala, spisak nikakav ne postoji, već je ona imala u svom dnevniku imena koju djecu više voli, a koju ne voli. To je javno rekla, pa su to djeca tako protumačila i vezala za taj skalpel. Isti dan, naveče, mene opet zove odjeljenski starješina da je jedna djevojčica opet prijavila da ona ima skalpel kod sebe. Ovaj put je ona nju pozvala i insistirala, prije nego što je zvala roditelja, da pregleda ranac, da ona izvadi sve stvari iz ranca i našla joj je zaista taj skalpel. Otac je došao, preuzeo dijete, šokiran sa tim što je vidio", navodi direktor Ćeranić.

On je za medije ispričao da su juče pedagog, pravnik i on otišli u Školsku upravu, upoznali ih sa cijelom situacijom i dogovorili se o mogućim koracima.

"Odmah sam izašao sa zahtjevom, to jest idejom da se djevojčica privremeno, iz bezbjednosnih razloga, zbog bezbjednosti nje same, a i ostale djece, udalji sa nastave, u okviru zakonskog roka. Zakon omogućava 20 dana da direktor donese odluku da se dijete udalji sa nastave, na daljinsku nastavu. Druga ideja od strane Školske uprave je da dijete pređe na hibridnu nastavu. To je nešto slično kao onlajn, gdje bi ona dolazila u školu, preuzimala materijal, dolazila na ispitivanja u zakazano vrijeme. U školi smo održali Tim za nasilje, kao što zakon od nas i zahtijeva. Tim je donio upravo takvu odluku da se pozovu roditelji u školu, da im se to predoči, kao i da se upozna sa cijelom situacijom. Spoljna zaštitna mreža, to je Školska uprava i Centar za socijalni rad, uradiće plan zaštite za cijelo odjeljenje, kao i za dijete. Roditelji su jutros došli u školu, predočena im je ideja i oni su je prihvatili, jer su svjesni problema. Zajedno ćemo raditi sa njom, ići će u razvojno savjetovalište gdje postoji dječiji psiholog koji bi radio sa djetetom i vidio koji je uzrok takvog njenog postupka i takvog njenog ponašanja, nošenja opasnog predmeta u školu", navodi direktor Ćeranić.

Škola je donijela i zaključak o pokretanju vaspitno-disciplinskog postupka, jer je ona, samim tim što je unijela opasan predmet u školu, prekršila zakon.

"Sve je to okarakterisano kao drugi vid nasilja, zato što ona nikoga nije ni povrijedila, već je samo posjedovala kod sebe taj skalpel i upućivala je neke verbalne rečenice koje mogu da se okarakterišu kao neka vrsta prijetnje prema nekoj djeci, konkretno nekoj djevojčici koja je navodno u vezi sa nekim dječakom u kog je ona zaljubljena. Roditelji su potpisali rješenje koje sam dao uz njihovu saglasnost da dijete pređe na hibridni vid nastave i ona će ostatak školske godine završiti na takvom vidu nastave. Sve smo odradili na jedan preventivan način da ne bi došlo do problema. Škola je postupila u skladu sa zakonom i ja sam odmah isti dan reagovao u Viber grupama sa informacijom da roditelji ne moraju da brinu o tome da li je bezbjednost djece ugrožena ili nije. Škola preduzima sve mjere, kao i u svim ostalim situacijama, tako da smo i tog drugog dana, kada je dijete došlo u školu poslije razgovora sa roditeljem, imali pojačan nadzor nastavnika nad djetetom i nad ostalom djecom, a školski psiholog je za vrijeme odmora sa djetetom provodio vrijeme", navodi direktor škole.

Naredne nedjelje odjeljenski starješina će sazvati odjeljensko vijeće koje će donijeti plan hibridne nastave za djevojčicu, gdje će se tačno odrediti kojim danima će ona dolaziti u školu, koje materijale će dobijati za nastavu, kako će da bude ocijenjena i kako će na najkvalitetniji način da prati nastavu do kraja ove školske godine.

"Škola mora da vodi računa i o njoj i o njenom obrazovanju. Ne smijemo da joj uskratimo mogućnost da ona prati gradivo koje je ostalo za ovih mjesec i po dana, otprilike koliko ima još efektivnog rada. Do sada sa njom nije bilo incidenata ili ekscesa. Naprotiv, čak je u prvom polugodištu pokazala jedan jako dobar gest, tako što je razdvojila dvojicu dječaka koji su se posvađali i počeli da se guraju. To se lijepo vidjelo na videonadzoru i bila je pohvaljena zbog svega toga. Još jednom ponavljam, bezbjednost sve djece je apsolutno obezbijeđena, kako nje, tako i ostale djece. U našoj školi zaista nikada dijete nijedno nije ni bilo povrijeđeno. Kao i svuda, postoje mirna i nemirna djeca, postoje i čarke, ali kažem, uvijek reagujemo na pravi način, tako da smo već negdje uigrani u toj priči", kaže na kraju Ćeranić.

