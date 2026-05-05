Nestala devetogodišnja djevojčica, roditelji mole za pomoć

Djevojčica Aljona stara 9 godina je nestala jutros u Novom Sadu. Policiji je nestanak prijavio otac djevojčice, javljaju mediji u Srbiji.

U trenutku nestanka djevojčica je bila obučena u farmerke, svetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu (kao na fotografiji).

Majka djevojčice je potvrdila da djevojčica i dalje nije pronađena, prenosi "Blic".

Roditelji mole sve koji je vide da pozovu policiju ili da se jave porodici na broj telefona +381621924352.