Nestala devetogodišnja djevojčica, roditelji mole za pomoć

Autor:ATV
Djevojčica Aljona stara 9 godina je nestala jutros u Novom Sadu. Policiji je nestanak prijavio otac djevojčice, javljaju mediji u Srbiji.
U trenutku nestanka djevojčica je bila obučena u farmerke, svetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu (kao na fotografiji).
Majka djevojčice je potvrdila da djevojčica i dalje nije pronađena, prenosi "Blic".
Roditelji mole sve koji je vide da pozovu policiju ili da se jave porodici na broj telefona +381621924352.
