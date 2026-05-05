Uskoro stiže: Pogledajte kako se nevrijeme kreće prema Banjaluci

Autor:Stevan Lulić
Dijelove BiH već je zahvatilo nevrijeme koje su meteorolozi najavili, a oblaci se kreću prema Banjaluci i zapadu Republike Srpske.
Sudeći prema meteo radaru, nevrijeme će u Banjaluku stići oko 18 časova.
Ipak, neće se dugo zadržati i padavine će biti kratkotrajne.
Kretanje oblaka možete pratiti uživo na OVOM LINKU.
U Republici Srpskoj i Federaciji FBiH za sutra se prognozira promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom, a na sjeveroistoku uglavnom suvo.
Tokom dana se očekuju i sunčani intervali, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na jugu Krajine i po planinama vjetrovito, uz jake udare južnih smjerova.
Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren.
Jutarnja temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od tri, a dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 Celzijusovih stepeni.
