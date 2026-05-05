Uskoro stiže: Pogledajte kako se nevrijeme kreće prema Banjaluci

Autor:

Stevan Lulić
05.05.2026 16:44

Кретање кишних облака на метео радару
Foto: Screenshot

Dijelove BiH već je zahvatilo nevrijeme koje su meteorolozi najavili, a oblaci se kreću prema Banjaluci i zapadu Republike Srpske.

Sudeći prema meteo radaru, nevrijeme će u Banjaluku stići oko 18 časova.

Ipak, neće se dugo zadržati i padavine će biti kratkotrajne.

Kretanje oblaka možete pratiti uživo na OVOM LINKU.

Vrijeme u srijedu

U Republici Srpskoj i Federaciji FBiH za sutra se prognozira promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom, a na sjeveroistoku uglavnom suvo.

Tokom dana se očekuju i sunčani intervali, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu Krajine i po planinama vjetrovito, uz jake udare južnih smjerova.

Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od tri, a dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 Celzijusovih stepeni.

