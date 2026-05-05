Jubilarni uspjeh u Šipragama: Dvadeseti odstrel medvjeda u lovištu LU „Borčići“

U lovištu Lovačkog udruženja „Borčići“ ostvaren je značajan jubilej – dvadeseti odstrel medvjeda, koji je ovoga puta pripao lovcu Nikoli Popoviću.

Riječ je o uspjehu koji predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada, iskustva i dobre organizacije unutar udruženja, a dodatnu težinu mu daje činjenica da je riječ o jubilarnom odstrelu. Ovaj trenutak ostaće zabilježen kao jedan od važnijih u istoriji rada udruženja.

Iz LU „Borčići“ uputili su iskrene čestitke Nikoli Popoviću na izuzetnom trofeju, ističući njegovu posvećenost i lovačko umijeće. Značajan doprinos u realizaciji ovog odstrela dali su i članovi lovačkog tima Anes Zuhrić i Hakija Trgalović, kojima su takođe upućene čestitke za profesionalnost i timski duh.

Lovačko udruženje „Borčići“ nastavlja da njeguje tradiciju i odgovorno upravlja lovištem, potvrđujući kroz ovakve uspjehe zajedništvo i predanost svojih članova, prenosi Glas Kotor Varoša