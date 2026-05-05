Šta znači grmljavina na Đurđevdan? Aktivan je meteoalarm

Pravoslavni vjernici obilježavaju praznik Svetog Đorđa za koji se vežu brojna vjerovanja i običaji.
Kod Srba je on poprimio i neke druge osobine, miješajući se sa prethrišćanskim kultovima Balkana, pa se zato i praznik Svetog Đorđa kod Srba ne slavi isto kao i u drugim hrišćanskim zemljama.
Đurđevdan je praznik sa mnogo narodnih običaja i magijskih radnji za zaštitu, zdravlje i plodnost, koje se tog dana obavljaju.
Običaji i vjerovanja srpskog naroda vezana za Đurđevdan su u narodu svakako postojali i prije nego što je primio hrišćanstvo. Sveti Đorđe je svojim praznikom svakako zauzeo mjesto starog srpskog božanstva plodnosti Jarila i njegovog praznika.
Ovaj praznik smatra se za granicu između zime i ljeta, praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženidbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Za malo koji praznik kod Srba je vezano toliko običaja i verovanja, pa i magijskih radnji.
Vjerovalo se da ako je na Đurđevdan vedro - „da će biti plodna godina“, a ako na ovaj praznik i danas bude padala kiša - „da će ljeto biti sušno“.
Kaže se u Srbiji da koliko nedjelja prije Đurđevdana zagrmi, toliko će biti tovara žita te godine.
Za Republiku Srpsku 6. maja stigla su žuta upozorenja. Aktivan je meteoalarm zbog grmljavine, ali i padavine u pojedinim dijelovima koje bi mogle da prerastu u nevrijeme.
Maksimalna temperatura koja se očekuje sutra iznosiće 24 stepena, dok će minimalna biti 11.
