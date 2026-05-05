Šta znači grmljavina na Đurđevdan? Aktivan je meteoalarm

05.05.2026 14:36

Foto: Envato/SPC

Pravoslavni vjernici obilježavaju praznik Svetog Đorđa za koji se vežu brojna vjerovanja i običaji.

Kod Srba je on poprimio i neke druge osobine, miješajući se sa prethrišćanskim kultovima Balkana, pa se zato i praznik Svetog Đorđa kod Srba ne slavi isto kao i u drugim hrišćanskim zemljama.

Đurđevdan je praznik sa mnogo narodnih običaja i magijskih radnji za zaštitu, zdravlje i plodnost, koje se tog dana obavljaju.

Običaji i vjerovanja srpskog naroda vezana za Đurđevdan su u narodu svakako postojali i prije nego što je primio hrišćanstvo. Sveti Đorđe je svojim praznikom svakako zauzeo mjesto starog srpskog božanstva plodnosti Jarila i njegovog praznika.

Ovaj praznik smatra se za granicu između zime i ljeta, praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženidbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Za malo koji praznik kod Srba je vezano toliko običaja i verovanja, pa i magijskih radnji.

Narodna vjerovanja

Vjerovalo se da ako je na Đurđevdan vedro - „da će biti plodna godina“, a ako na ovaj praznik i danas bude padala kiša - „da će ljeto biti sušno“.

Kaže se u Srbiji da koliko nedjelja prije Đurđevdana zagrmi, toliko će biti tovara žita te godine.

Vremenska prognoza za Đurđevdan

Za Republiku Srpsku 6. maja stigla su žuta upozorenja. Aktivan je meteoalarm zbog grmljavine, ali i padavine u pojedinim dijelovima koje bi mogle da prerastu u nevrijeme.

Maksimalna temperatura koja se očekuje sutra iznosiće 24 stepena, dok će minimalna biti 11.

