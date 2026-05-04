Đurđevdan donosi promjenu vremena: Stižu nevrijeme, grmljavina i grad

04.05.2026 20:43

Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град
Stabilno i sunčano sa malom oblačnošću zadržaće se još u utorak, dok vrijeme za Đurđevdan donosi značajnu promjenu.

Kako je saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od srijede, šestog maja, izgledno je pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, sa mjestimično slabom kišom te kraćim pljuskovima nerijetko praćenim grmljavinom. Nestabilno vrijeme zadržaće se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice će preovladavati slab vjetar južnog smjera.

Minimalne temperature variraće uglavnom između pet i deset stepeni u Bosni, a u Hercegovini od sedam do trinaest stepeni. Najviše dnevne temperature od srijede kretaće se između sedamnaest i dvadeset dva stepena u Bosni, dok će na području Hercegovine biti od devetnaest do dvadeset četiri stepena, prognoza je FHMZ-a.

Kako su saopštili sa portala Vrijeme u Republici Srpskoj, vrijeme za Đurđevdan se očekuje promjenjivo oblačno uz sunčane periode, sa najviše sunca ponovo na sjeveroistoku Srpske. Tokom dana, razvojem oblačnosti, kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u Krajini, dobojskoj regiji i Posavini. Lokalno su mogući i intenzivniji pljuskovi uz pojavu grada. U ostalim krajevima uglavnom suvo, uz rijetku pojavu kiše ili pljuska.

Vjetar će i dalje biti pojačan južni, u brdsko-planinskim krajevima Krajine i sarajevsko-romanijske regije sa udarima do pedeset kilometara na čas. Temperature će se kretati od šesnaest do dvadeset pet stepeni, a u krajevima sa lokalnim padavinama temperatura će biti u padu.

