Žena skočila s mosta u Kaknju, spasili je hrabra policajka i građanin

04.05.2026 14:06

Foto: Google street view

Ženska osoba danas je skočila s mosta na području Kaknja.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ovaj događaj se desio između 10 i 11 sati, piše Avaz.

"Policijska službenica koja nije bila na dužnosti je prolazila automobilom i vid‌jela je lice da stoji na mostu. Intervenisala je. Do dolaska na lice mjesta, ženska osoba je već skočila. Brzo se spustila na obalni dio ispod mosta, pridružio se još jedan građanin i izvukli su žensku osobu iz vode te pozvali Hitnu pomoć i policiju", rečeno je za „Avaz“ iz MUP-a ZDK.

Dodaju da je žena prevezena u bolnicu i na svu sreću sve se završilo dobro.

Građani koji imaju suicidalne misli ili se suočavaju sa problemima, za savjet se mogu obratiti:

- Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banjaluka na telefon 051/230-240

- Savjetodavnoj liniji za djecu i mlade ”Plavi telefon” na broj 080 05 03 05.

