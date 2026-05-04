Tarik Prusac krep trakom Elmi oblijepio usta i glavu u 20 slojeva

04.05.2026 13:59

Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева
U Kantonalnom sudu u Sarajevu izneseni su prvi detalji o stravičnom ubistvu koje se desilo u petak 01. maja 2026. godine u sarajevskom naselju Dobrinja kada je osumnjičeni Tariku Prusac usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak.

Njih dvoje živjeli su odvojeno, s obzirom da je žrtva trpjela vid nasilja u smislu da je vrebao, pratio.

Danas je u sudnici tužiteljica Iva Kurilić iznijela detalje koji su zastrašujući, navodeći da se „ovakvi prizori“ ne zaboravljaju, misleći na ubistvo.

Тужитељица Ива Курилић

Hronika

Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Navela je da je oštećena bila vidno pretučena u pred‌jelu glave s brojnim podlivima oko oka, po glavi, rukama i nogama.

"Pucanj je bio iz velike blizine. Utvrđeni nije pozvao Hitnu pomoć, nije provjerio da li je živa. D‌jevojčica je sve vrijeme prisustvovala i gledala ova dešavanja. Bio je otisak uha na vratima, on je nju čekao i vrebao. Ona je bila u tenama, bila je spremna za van. U stanu su bili prisutni tragovi borbe, bile su razbacane stvari po podu. On je čekao kada će izaći iz stana i napao je. Ona je sitnija osoba, nije imala šanse protiv osumnjičenog koji radi kao zaštitar. Osumnjičeni je bio dužan da preda pištolj u sef, a on to nije uradio, a taj dan nije radio. Agencija ga nije prijavila, tek su prijavili kada su vid‌jeli da je on počinilac. On je kupio traku u jednoj prodavnici, osoba je bila potpuno izlijepljena. Preko usta i glave bilo je 20 slojeva trake", rekla je Kurilić.

Ovaj stravičan zločin potresao je širu javnost, prenosi Avaz

Тужитељица Ива Курилић открила је на данашњем рочишту убици Тарику Прусцу да је он 2016. године правоснажно осуђен јер је преткуао мајку, а да касније свог брата.

Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Детаљи с рочишта: Тарик Прусац раније пријетио ако му узму дијете да ће завршити под земљом

Detalji s ročišta: Tarik Prusac ranije prijetio ako mu uzmu dijete da će završiti pod zemljom

