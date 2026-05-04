Tarik Prusac krep trakom Elmi oblijepio usta i glavu u 20 slojeva

U Kantonalnom sudu u Sarajevu izneseni su prvi detalji o stravičnom ubistvu koje se desilo u petak 01. maja 2026. godine u sarajevskom naselju Dobrinja kada je osumnjičeni Tariku Prusac usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak.

Njih dvoje živjeli su odvojeno, s obzirom da je žrtva trpjela vid nasilja u smislu da je vrebao, pratio.

Danas je u sudnici tužiteljica Iva Kurilić iznijela detalje koji su zastrašujući, navodeći da se „ovakvi prizori“ ne zaboravljaju, misleći na ubistvo.

Navela je da je oštećena bila vidno pretučena u pred‌jelu glave s brojnim podlivima oko oka, po glavi, rukama i nogama.

"Pucanj je bio iz velike blizine. Utvrđeni nije pozvao Hitnu pomoć, nije provjerio da li je živa. D‌jevojčica je sve vrijeme prisustvovala i gledala ova dešavanja. Bio je otisak uha na vratima, on je nju čekao i vrebao. Ona je bila u tenama, bila je spremna za van. U stanu su bili prisutni tragovi borbe, bile su razbacane stvari po podu. On je čekao kada će izaći iz stana i napao je. Ona je sitnija osoba, nije imala šanse protiv osumnjičenog koji radi kao zaštitar. Osumnjičeni je bio dužan da preda pištolj u sef, a on to nije uradio, a taj dan nije radio. Agencija ga nije prijavila, tek su prijavili kada su vid‌jeli da je on počinilac. On je kupio traku u jednoj prodavnici, osoba je bila potpuno izlijepljena. Preko usta i glave bilo je 20 slojeva trake", rekla je Kurilić.

Ovaj stravičan zločin potresao je širu javnost, prenosi Avaz