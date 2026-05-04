Vrijeme sutra: Mogući pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz mogućnost lokalnih padavina u drugom dijelu dana.

Prema prognozama, na zapadu i jugozapadu biće nešto više oblačnosti, dok su poslije podne i uveče mogući kiša i kratkotrajni pljuskovi.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, koji će tokom dana povremeno jačati uz jake udare, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 13 stepeni, a u višim predjelima oko dva stepena, dok će maksimalna biti od 22 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 18 stepenin Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je preovladavalo sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Čemerno 17, Kalinovik i Sokolac 18, Han Pijesak 19, Gacko, Kneževo i Mrakovica 20, Bileća i Livno 22, Rudo, Srebrenica, Trebinje, Foča i Sarajevo 23, Srbac 24, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Mrkonjić Grad, Šipovo, Bugojno i Tuzla 25, Banjaluka, Novi Grad, Ribnik, Jajce, Sanski Most i Zenica 26, Doboj, Prijedor, Bihać i Mostar 27 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.