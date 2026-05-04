Logo
Large banner

Vrijeme sutra: Mogući pljuskovi

Autor:

ATV
04.05.2026 14:57

Komentari:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz mogućnost lokalnih padavina u drugom dijelu dana.

Prema prognozama, na zapadu i jugozapadu biće nešto više oblačnosti, dok su poslije podne i uveče mogući kiša i kratkotrajni pljuskovi.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, koji će tokom dana povremeno jačati uz jake udare, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 13 stepeni, a u višim predjelima oko dva stepena, dok će maksimalna biti od 22 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 18 stepenin Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je preovladavalo sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Čemerno 17, Kalinovik i Sokolac 18, Han Pijesak 19, Gacko, Kneževo i Mrakovica 20, Bileća i Livno 22, Rudo, Srebrenica, Trebinje, Foča i Sarajevo 23, Srbac 24, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Mrkonjić Grad, Šipovo, Bugojno i Tuzla 25, Banjaluka, Novi Grad, Ribnik, Jajce, Sanski Most i Zenica 26, Doboj, Prijedor, Bihać i Mostar 27 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

nevrijeme

Sunce

vrijeme sutra

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра још топлије, крајем дана постепено наоблачење на западу

Društvo

Sutra još toplije, krajem dana postepeno naoblačenje na zapadu

1 d

0
Град Бањалука

Društvo

Danas pretežno sunčano i toplo

1 d

0
"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

Društvo

"Jednom u 10 godina se desi ovo" Meteorolog Todorović otkrio neobičan fenomen: Stiže nagli obrt

2 d

0
Сутра сунчано и топлије, у уторак киша на западу

Društvo

Sutra sunčano i toplije, u utorak kiša na zapadu

2 d

0

Više iz rubrike

Жена скочила с моста у Какњу, спасили је храбра полицајка и грађанин

Društvo

Žena skočila s mosta u Kaknju, spasili je hrabra policajka i građanin

2 h

0
Цвијеће, висибабе, прољеће почиње раније него прије

Društvo

Hladniji dani su iza nas, od naredne sedmice temperature i do 30°C

3 h

0
херој спасио дијете

Društvo

Srđan, heroj cijelog regiona: Bez razmišljanja skočio u nabujalu rijeku i spasio d‌ječaka

5 h

0
смеће канта контејнер отпад

Društvo

Izvukla pravo bogatstvo: Žena kopala po kontejneru, pa ostala u šoku kada je vid‌jela šta ljudi bacaju

6 h

0

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner