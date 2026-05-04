Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da će zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije biti održana 22. ili 23. maja u Trebinju.

"Dogovoreno je da jednom mjesečno imamo sjednice", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom 100 dana rada Vlade Srpske.

Status boraca Krajine i nacionalno jedinstvo

Kada je riječ o statusu boraca nekadašnje Republike Srpske Krajine, kojih je manje od 800, Minić je rekao da će i ovo pitanje biti riješeno iz poštovanja prema njima i da su zbog toga i uvršteni u Zakon o pravima boraca.

"Pravimo nacionalno jedinstvo koje nije usmjereno protiv bilo koga, već na ponos svakog ko je učestvovao u Odbrambeno-otadžbinskom ratu", naglasio je Minić.

Nove investicije i Savjet za razvoj

Premijer Srpske je najavio da će Savjet za privlačenje investicija početi sa radom uskoro, odnosno nakon što zažive prve dvije investicije čija realizacija je pri kraju.

"Veoma brzo će se vidjeti i efekti njegovog rada", naglasio je Minić.

On je dodao da je na njegovo insistiranje formiran i Savjet za razvoj, koji se sastaje jednom sedmično, a nekada i dva puta.

"On donosi odluke najvažnije za razvoj Srpske i tu su predstavnici svih kategorija. U Savjetu ima i nestranačkih ličnosti, ali i onih koji kritikuju i sada imaju priliku da daju svoje prijedloge", rekao je Minić.

Rad na novom Zakonu o medijima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će se raditi na zakonu o medijima, s obzirom na intenzivan razvoj medija i načina komunikacije. Minić je rekao da zakon o kleveti nije spriječio klevetu u prostoru društvenih mreža iako je trebao.

"Da li je normalno da neko na društvenim mrežama poručuje da nečije dijete treba ubiti? Da li je normalno samo zato što je dijete nekoga ko se bavi javnim poslom?", upitao je Minić.

On je dodao da zakon o kleveti, koji je bio predmet osporavanja određenih medija, nije ugasio medijske kuće ili ugušio slobodu govora, kako su objavljivali pojedini mediji prilikom procedure njegovog donošenja. Minić je rekao da je potrebno uraditi analizu primjene tog zakona, u smislu da li je i koliko pokrenuto postupaka i da li su urodili plodom.

"Ako me pitate da budem odgovoran za nešto, ili nekog ministra, zašto nemamo mi pravo da vas pitamo za napisanu riječ?", upitao je Minić. On je naglasio da je Vlada Republike Srpske kojom rukovodi veoma transparentna, da prihvataju kritike i pitanja svakakve vrste.

"Ne postoji Vlada koja je transparentnija i koja manje utiče na medije", istakao je Minić.

Efikasna borba sa ekonomskim izazovima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se Vlada Srpske svojim mjerima efektivno bori sa ekonomskim posljedicama rata na Bliskom istoku, a primarno kada je riječ o cijenama naftnih derivata. Minić je naveo da je u Srpskoj u ovom momentu cijena dizela između 3,30 i 3,50 KM, te naveo da je u Srbiji cijena 3,69, u Hrvatskoj 3,48, u Crnoj Gori 3,30 KM. On je ocijenio da mjere Republike Srpske ostvaruju efekte kako građani ne bi doživjeli ekonomske udare.

Mjere za suzbijanje inflacije i nova povećanja plata

Minić je na konferenciji za novinare u Banjaluci, povodom 100 dana rada Vlade Srpske, rekao da je Srpska donijela i set mjera koje se odnose na marže na osnovne životne namirnice, te da se vrši stalna kontrola onih koji te odredbe ne poštuju.

"Prateći inflaciju u odnosu na mart prošle godine, ukupan indeks potrošačkih cijena je veći za nekih 4,9 odsto. Svjesni smo da povećanje plata koje je bilo pet odsto ne može i nije nadomjestilo ovu inflaciju i rast cijena na malo. Set mjera koji se odnosio ne samo na povećanje plata, nego i na ograničenje marži i učešće u naftnim derivatima sigurno je doveo do toga da smo ublažili posljedice krize", istakao je Minić.

On je naglasio da je Vlada Srpske u ovom momentu više nego stabilna, te da je ta stabilnost potvrđena i izlaskom na Londonsku berzu.

"Taj dan su dvije berze pale, imali smo duplo više ponuda od toga kolika je bila naša tražnja. To govori u prilog tome da Srpska nije prezadužena i da oni koji žele da prave priču o nekom dužničkom ropstvu apsolutno ništa ne znaju o ekonomiji", istakao je Minić. On je najavio da će Vlada Srpske obezbijediti tokom ove godine još jedno povećanje plata, kao i da je sa penzionerima Srpske usaglašen način rješavanja i njihovih potreba.

Kapitalni projekti: Auto-putevi i gasifikacija

Minić je naveo da će biti riješen i problem demobilisanih boraca kada je u pitanju srazmjerna penzija.

"Gdje god da imamo problem, a pogotovo kada je u pitanju boračka populacija, on će biti riješen", poručio je Minić. On je istakao da su izgradnja auto-puta Banjaluka-Beograd i gasovoda nacionalni projekti koji će biti ulaznica Republike Srpske za ozbiljne investicije. Minić je rekao da je Vlada u proteklom periodu donijela i niz značajnih odluka kada su u pitanju kapitalni projekti.

"Na dionici auto-puta Bijeljina–Rača problem je bio dio eksproprijacije. Donijeli smo odluku kojom se taj postupak ubrzava i pojednostavljuje. Kada je u pitanju gasifikacija, takođe smo donijeli takve odluke", istakao je Minić.

Problemi na nivou BiH: Primjer graničnog prelaza Gradiška

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da u BiH ne može biti riješeno mnogo bitnih stvari za građane, a primjer jeste i otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

"Ovaj granični prelaz je svojevrsni spomenik nefunkcionisanja državne zajednice u kojoj živimo", rekao je Minić na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade Republike Srpske. On je ponovio da ne želi da se bavi bilo kakvom nacionalnom retorikom.

Član Upravog odbora Uprave za indirektno oporezivanje UIO BiH Zijad Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.