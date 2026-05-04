Horor u Borči: Muškarac krvnički pretučen, pa bačen u kanal

Jeziv napad dogodio se u nedjelju u Borči, a muškarac M. R. (34) primljen je u jutarnjim časovima u Urgentni centar nakon što ga je, kako se sumnja, u Borči napala grupa nepoznatih muškaraca.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, napad se dogodio ispred jednog ugostiteljskog objekta, gdje je M. R. prethodno boravio. Njega je ispred objekta presrela grupa od osam NN lica, koja mu je zadala više udaraca po glavi i tijelu.

Nakon toga, napadači su ga, prema nezvaničnim informacijama, bacili u kanal Vizelj.

Povrijeđeni muškarac je nakon napada zbrinut i prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane povrede glave i očiju. Za sada nije poznat motiv napada.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, kao i na identifikaciji osoba koje su učestvovale u napadu. Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.