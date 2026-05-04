Građani koji putuju u agoniji zbog EES-a: "Rasulo, haos, debakl"

Fijasko. Sramota. Rasulo. Haos. Debakl. Tim riječima su supružnici iz Švajcarske opisali agoniju kroz koju su prije nekoliko dana prošli nadomak kuće - na graničnom prelazu u Gradišci.

Oni su u rodni kraj, u Banjaluku, krenuli u četvrtak naveče, da bi u petak, u ranim jutarnjim satima stigli u grad na Savi, gd‌je su, kako navode, u koloni čekali sedam sati. Trajalo je, tvrde, kao vječnost.

"Cijelu noć smo putovali kako bismo za Prvi maj stigli u Banjaluku. Kada smo gotovo bili pred kućnim pragom, dočekalo nas je haotično stanje. Nepregledna kolona od koje dobijete napad panike. Ovo je klasično iscrpljivanje ljudi i potpuni raspad sistema", ispričali su ovi supružnici za "Nezavisne novine".

Kolaps na granicama

Tom raspadu sistema su, uoči prvomajskih praznika, svjedočili brojni građani BiH koji su se u svoje gradove u BiH zaputili iz zapadnoevropskih zemalja. Duge kolone vozila zabilježene su i na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod...

Postoje i tvrdnje: novi sistem ulaska i izlaska u EU (EES), koji je trebalo da postane revolucija u kontroli granica, pretvorio se u pravi fijasko.

Pojedine članice EU su već napravile veliki korak. Nakon što je Grčka prva "probila led" i suspendovala biometrijske provjere za Britance do septembra, stručnjaci vjeruju da će njen primjer slijediti Italija i Portugal, a potencijalno i Hrvatska.

Kada su bh. granice u pitanju, osim putnika u "malim" vozilima, novi sistem je izazvao probleme i profesionalnim vozačima.

Ozbiljne posljedice

"Primjena sistema Entry/Exit System (EES) već sada proizvodi ozbiljne posljedice u praksi. Od 1. maja 2026. godine evidentiran je pojačan pritisak na profesionalne vozače iz BiH na teritoriji EU. I pored činjenice da vozači prolaze sve procedure i kontrole u okviru EES-a i imaju odobren ulazak u EU, to ne predstavlja garanciju da će nesmetano obaviti transportni zadatak", naveli su iz Konzorcijuma "Logistika BiH".

Planira li sa evropskim funkcionerima razgovarati o rješenju ovog problema, koji će biti dodatno složen u narednim mjesecima, kada dođe sezona godišnjih odmora, pitanje je koje smo željeli poslati ministru inostranih poslova BiH Elmedinu Konakoviću, ali se na naše pozive nije javio niti je odgovorio na poruku koju smo mu poslali.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović uputio je otvoreno pismo šefu Delegacije Evropske unije u BiH Luiđiju Soreki upravo na temu otežanog prelaska granice s EU za građane regije nakon uvođenja novog sistema kontrole putnika.

"Prekinuti ponižavanje"

"Obraćam Vam se s molbom da se angažirate kako bismo prekinuli ponižavanje i maltretiranje građana BiH na granicama sa EU koje je prouzrokovano novim Entry/Exit System (EES) načinom kontrole putnika", naveo je Magazinović.

Dodao je da je višesatno čekanje na graničnim prelazima koje građani doživljavaju kao poniženje i maltretiranje od strane EU potpuno pogrešna poruka koja se šalje državama kandidatkinjama za članstvo u EU.

"Zbog toga ne treba čuditi da mnogi ovo ocjenjuju kao situaciju goru od uvođenja viznog režima. Teško je ljudima ilustrirati prednosti članstva u EU dok u praksi postoji ovakav odnos. Teško je povjerovati da ovo nije sprečavanje slobode kretanja ili način odvraćanja od prelaska granica EU", naveo je Magazinović.

Na udaru nisu samo građani BiH. Putnici širom Evrope suočavaju se s ozbiljnim kašnjenjima na graničnim kontrolama zbog novog sistema ulaska i izlaska, koji je u potpunosti stupio na snagu u državama Šengena.

Sistem, koji je postepeno uveden od oktobra 2025, trebalo je da ubrza i digitalizuje procedure, ali iskustva putnika pokazuju suprotno.

"Traljavo" uvođenje

Ugledni strani mediji navode da je Grčka odlučila da stopira primjenu pravila do septembra kako bi zaštitila svoju ekonomiju od "traljavog" uvođenja sistema, s obzirom na to da britanski turisti tamošnjoj privredi donose 3,5 milijardi evra godišnje. Turistički stručnjaci procjenjuju da Portugal i Italija neće sjediti skrštenih ruku dok im Grčka "otima" goste lakšim prolaskom granice.

Oni smatraju da je Brisel praktično nemoćan da preduzme mjere protiv Grčke i zemalja koje bi mogle slijediti njen primjer: eventualne finansijske kazne zanemarive su u poređenju s dodatnim prihodima od turizma koje će zemlje ostvariti izbjegavanjem haosa.

"Nijedna zemlja ne želi da gleda kako joj turisti odlaze drugd‌je samo zato što se pridržava pravila EU koja ne funkcionišu", poručuju stručnjaci iz kompanije "Holiday Extras".

Oštre kritike stižu i iz "Ryanaira", odakle pozivaju vlade da hitno suspenduju EES do septembra.Neil McMahon iz uprave "Ryanaira" tvrdi da vlade pokušavaju uvesti "polupečen IT sistem" usred najprometnije putničke sezone, zbog čega putnici plaćaju cijenu čekajući satima u redovima.

Potpuna primjena

Podsjetimo, od petka, 10. aprila, države članice Evropske unije započele su s potpunom primjenom sistema ulaska/izlaska - EES (Entry/Exit System), čime je završeno njegovo postepeno uvođenje i prešlo se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka spoljnih granica šengenskog prostora, što znači da se građanima BiH u pasoše više ne udaraju pečati.

Međutim, prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljaju se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave. Pri idućim prelascima se utvrđivanje dosijea obavlja poređenjem fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosijeom u sistemu, što takođe oduzima vrijeme i graničnim policajcima i putnicima.