Koje izmjene čekaju penzijski sistem Srpske?

ATV
04.05.2026 17:05

U okviru aktivnosti Savjeta za razvoj Republike Srpske, danas je u Sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci, održan okrugli sto na temu "Stanje u oblasti penzijskog sistema i prijedlozi mjera za njegovo unapređenje".

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici republičkih institucija, socijalnih partnera i drugi zainteresovani, analizirano je stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i izazovi s kojima će se u budućnosti susretati ova oblast. U otvorenom dijalogu raspravljana su aktuelna pitanja iz zakonodavstva u Republici Srpskoj koje uređuje ovu oblast te predloženi načini unapređenja stanja u istoj.

Pitanja uređenja najniže penzije, načina utvrđivanja iznosa penzije, starosna dob za odlazak u penziju, kao i uplata doprinosa iz kojih se finansira sistem penzijskog i invalidskog osiguranja bile su samo neke od tema o kojima je vođena diskusija. Kroz razmjenu iskustava, ideja, dobrih praksi, zaključeno je da je preduslov za unapređenje stanja u ovoj oblasti prevashodno jačanje svijesti radnika o značaju penzije, kao i značaju da radnik u svakom trenutku zna kolika mu je penzija.

Takođe, ukazano je na potrebu suštinske analize Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kako bi se izvršile određene izmjene i dopune u cilju unapređenja ove oblasti.

