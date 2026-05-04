Zastrašujući podaci iz Kanade: Čak 23.746 ljudi umrlo čekajući liječenje

Novi uznemirujući izvještaj baca mračnu sjenku na kanadski zdravstveni sistem: više od 23.700 ljudi navodno je preminulo u roku od godinu dana, ne zbog nedostatka terapije, već zato što je nisu dočekali, piše Srpski ugao.

Podaci istraživačkog centra SecondStreet.org pokazuju da je između aprila 2024. i marta 2025. godine čak 23.746 pacijenata preminulo prije nego što su stigli na zakazane operacije ili dijagnostičke preglede. Drugim riječima, mnogi su umrli čekajući sistem koji je trebalo da ih spasi.

Kako piše Srpski ugao, najdramatičnija situacija bilježi se u Ontariju, gdje je zabilježeno više od 10.600 smrtnih slučajeva povezanih sa listama čekanja. Posebno je alarmantno da je više od 9.100 ljudi preminulo prije nego što je uopšte dočekalo osnovnu dijagnostičku proceduru, poput skeniranja koje često predstavlja prvi korak ka liječenju.

Ovi podaci dolaze uprkos rekordnim ulaganjima u zdravstveni sistem. Ipak, kašnjenja u kardiohirurgiji, onkološkom liječenju i čak rutinskim procedurama i dalje stvaraju lanac posljedica koji se, prema upozorenjima stručnjaka, direktno odražava na broj izgubljenih života.

Istraživači dodatno upozoravaju da bi stvarni broj mogao biti još veći, jer sistemi izvještavanja nisu ujednačeni, a dio podataka ostaje nepotpun ili nevidljiv u zvaničnim statistikama.

Liste čekanja nisu samo kanadski problem, već izazov gotovo svih javnih zdravstvenih sistema u svijetu. Ne rješavaju ih samo veća novčana ulaganja, već bolji protok pacijenata kroz sistem.

Prvi korak je precizno razdvajanje slučajeva po hitnosti, uz stroge medicinske kriterijume koji se dosljedno primjenjuju, kako bi se spriječilo da administracija određuje redoslijed, umjesto kliničke slike pacijenta.

Drugi ključ je povećanje kapaciteta kroz bolju organizaciju postojećih resursa: produženi radni termini bolnica, dodatni dijagnostički termini u popodnevnim satima, kao i veće uključivanje privatnog sektora u javni sistem kroz jasno regulisane ugovore, kako država ne bi finansirala haos, već medicinsku uslugu.

Treći element je digitalizacija - jedinstvene elektronske liste čekanja koje su transparentne, ažurne u realnom vremenu i dostupne svim ustanovama, tako da se slobodni termini automatski popunjavaju umjesto da ostaju neiskorišćeni.

I na kraju, najvažniji dio je prevencija: što je manje kasno otkrivenih bolesti, to je manji pritisak na bolnice. Sistem koji ulaže u ranu dijagnostiku i primarnu zaštitu dugoročno smanjuje liste čekanja više nego bilo koja kratkoročna mjera.

Srbija posljednjih godina sve snažnije pomjera fokus ka prevenciji. U okviru državnog sistema, ali i uz podršku privatnog sektora, preventivni pregledi postali su svima dostupni. Pod okriljem Ministarstva zdravlja Republike Srbije, širom zemlje redovno se organizuju besplatne akcije pregleda koje građanima omogućavaju da bez uputa, bez zakazivanja i što je posebno važno čak i bez zdravstvenog osiguranja, provjere svoje zdravstveno stanje.

Prema pisanju portala Srpski ugao, pregledi koji se tada nude nisu površni ili simbolični – naprotiv. Građani mogu da urade ultrazvuk abdomena i male karlice, izmjere nivo šećera u krvi, urade kompletnu krvnu sliku, provjere krvni pritisak i funkciju srca putem EKG-a, pa čak i određene tumorske markere. Upravo ova kombinacija analiza omogućava da se otkriju i oni zdravstveni problemi koji još ne daju jasne simptome.

Paralelno sa tim, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sprovodi organizovane skrining programe usmjerene na rano otkrivanje najtežih bolesti. Poseban akcenat stavljen je na karcinome koji se mogu uspješno liječiti ukoliko se otkriju na vrijeme.

Suština cijele priče je jednostavna - bolest ne počinje onog trenutka kada je osjetimo. Upravo zato preventivni pregledi imaju ključnu ulogu - oni omogućavaju da se reaguje na vrijeme, kada su šanse za izlječenje najveće, a posljedice najmanje.