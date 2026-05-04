Čini čuda za organizam: Samo jedna voćka ujutro na prazan stomak je spas za zdravlje

Najzdravija voćka koja postoji u prirodi krije se u malom, smežuranom plodu koji mnogi potcjenjuju.

Riječ je o urmama, slatkim zalogajima koji d‌jeluju kao prirodna apoteka.

Ljekari ih savjetuju kod anemije, slabog srca, lošeg varenja i visokog holesterola. A caka koja mijenja sve – pojedite ih ujutru, prije bilo kakvog obroka.

Zašto su urme najzdravija voćka za organizam?

Anemični pacijenti bi trebalo da posegnu za urmama što češće, jer su one pravo skladište magnezijuma. Sadrže i kalijum, koji zaustavlja proliv i smiruje nadraženu sluzokožu.

Pomažu i da se crijevna flora brzo oporavi poslije antibiotika ili stresa.

Redovno žvakanje urmi stvara plodno tle za dobre bakterije u crijevima. Tijelo dobija blagi, prirodni šećer bez naglih skokova insulina.

Upravo zato spadaju u voće koje liječi tiho, ali temeljno.

Urme pred porođaj: stara tajna babica

Žene koje četiri ned‌jelje pred porođaj svakodnevno jedu urme, lakše podnose kontrakcije. Krvarenje poslije porođaja je manje, a sam porođaj brži i mirniji.

Trudnice koje izbjegavaju ovo voće često imaju duže i napornije iskustvo u porodilištu.

Akušeri širom svijeta zato preporučuju šest do sedam komada dnevno u posljednjem mjesecu trudnoće.

Šta se dešava kad pojedete urmu na prazan stomak

Urme na prazan stomak d‌jeluju kao blagi pokretač za crijeva i daju telu šećer koji mu zaista treba. Smiruju glad, regulišu stolicu i podižu energiju bez kofeina. Jedna do tri urme ujutru prije kafe su sasvim dovoljne.

Lijek za slabo srce iz bakine sveske

Osobe sa slabim srcem mogu da naprave domaći napitak koji jača srčani mišić.

Recept je prost i star koliko i sama palma datulje:

Uveče potopite nekoliko urmi sa sjemenkama u čašu vode

Ujutru izvadite koštice iz ploda

Sve zajedno sa vodom sameljite u blenderu do gustog napitka

Pijte u nekoliko gutljaja tokom dana

Urme imaju i svojstvo da snižavaju nivo lošeg holesterola u krvi. Sistematska analiza objavljena u časopisu „Nutrients“, istraživanje o uticaju urmi na lipidni profil i šećer u krvi, pokazuje da redovna konzumacija može povoljno d‌jelovati na masnoće u krvi.

Mršavljenje uz urme

Zvuči neobično, ali slatke urme pomažu kod skidanja kilograma. Velika količina vlakana brzo izaziva osećaj sitosti i zaustavlja napade gladi poslije ručka.

Umjesto čokoladice u tri popodne, pojedite dvije urme sa šakom badema. Skratićete unos kalorija, a nećete imati osjećaj uskraćenosti.

Kome urme nisu preporučljive

Iako su blagodeti urmi velike, nisu za svakoga u neograničenim količinama.

Dijabetičari treba da ih jedu uz savjet ljekara, najviše dvije do tri dnevno. Osobe sa osjetljivim crijevima i sklonošću nadimanju neka krenu polako, jedna urma dnevno je dobar početak. Kod alergije na sulfite obavezno provjerite deklaraciju, jer se neke sušene urme tretiraju ovim konzervansom, prenosi Krstarica.