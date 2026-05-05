Ponesite kišobrane! Vrijeme danas promjenljivo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu i istoku, dok će na zapadu i jugozapadu biti oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi
Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, tokom dana uz jake udare, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.
Jutro svježije, ostatak dana do 30 stepeni
Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Gacko, Sokolac i Foča pet, Bjelašnica, Rudo i Čemerno šest, Drinić, Kalinovik, Sokolac i Šipovo sedam, Bileća i Livno osam, Ivan sedlo, Višegrad i Han Pijesak devet, Bugojno, Sanski Most, Ribnik i Novi Grad 10, Sarajevo, Jajce, Zvornik, Kneževo, Mrkonjić Grad, Prijedor i Banjaluka 11, Srbac, Doboj, Bijeljina, Mostar i Trebinje 13 i Bihać 16 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.
