Јутро свјежије, остатак дана до 30 степени

Нова радна седмица у Републици Српској почела је свјежије али врло пријатно, а очекују се температуре до 28 степени Целзијусових.
Најнижа температура у Републици Српској овог јутра измјерена је у Рудом и износи један степен изнад нуле.
У Хан Пијеску и Билећи температуре износи два степена Целзијуса, док је у Билећи и Рибнику свега три степена.
Вишеград и Чемерно ово јутро дочекали су у свега четири степена, док сe Бањалука пробудила у пријатнијих пет степени.
У Мркоњић Граду, Новом Граду и Приједору температура овог јутра износила је шест степени Целзијусових, док је у Бијељини и Добоју температура је износила седам степени, наводе из РХМЗ.
Најтоплије овог јутра било је у Требињу гдје је температура износила 9 степени Целзијусових.
Након овако свјежег јутра, током дана нас очекује врло сунчано уз максималну температуру од 28 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
