Logo
Large banner

Јутро свјежије, остатак дана до 30 степени

Аутор:

АТВ
04.05.2026 07:48

Коментари:

0
Јутро свјежије, остатак дана до 30 степени
Фото: Танјуг/АП

Нова радна седмица у Републици Српској почела је свјежије али врло пријатно, а очекују се температуре до 28 степени Целзијусових.

Најнижа температура у Републици Српској овог јутра измјерена је у Рудом и износи један степен изнад нуле.

У Хан Пијеску и Билећи температуре износи два степена Целзијуса, док је у Билећи и Рибнику свега три степена.

Вишеград и Чемерно ово јутро дочекали су у свега четири степена, док сe Бањалука пробудила у пријатнијих пет степени.

У Мркоњић Граду, Новом Граду и Приједору температура овог јутра износила је шест степени Целзијусових, док је у Бијељини и Добоју температура је износила седам степени, наводе из РХМЗ.

Најтоплије овог јутра било је у Требињу гдје је температура износила 9 степени Целзијусових.

Након овако свјежег јутра, током дана нас очекује врло сунчано уз максималну температуру од 28 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Република Српска

сунчано и топло

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра још топлије, крајем дана постепено наоблачење на западу

Друштво

Сутра још топлије, крајем дана постепено наоблачење на западу

21 ч

0
Град Бањалука

Друштво

Данас претежно сунчано и топло

1 д

0
"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

Друштво

"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

1 д

0
Сутра сунчано и топлије, у уторак киша на западу

Друштво

Сутра сунчано и топлије, у уторак киша на западу

1 д

0

Више из рубрике

Данас повољни услови за вожњу

Друштво

Данас повољни услови за вожњу

4 ч

0
Марко Сулавер примљен на МГИМО: Стопама Сергеја Лаврова и Марије Захарове

Друштво

Марко Сулавер примљен на МГИМО: Стопама Сергеја Лаврова и Марије Захарове

14 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Наоружајте се стрпљењем! Колоне на границама све дуже

16 ч

0
Посао

Друштво

"Слобода медија стуб демократије"

16 ч

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner