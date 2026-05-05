Koja su najčešća imena za djevojčice i dječake? Ova su na vrhu liste

Milica i Vasilije, imena koja su generacijama prisutna, ponovo su na vrhu liste najčešćih u Republici Srpskoj. Dok se savremeni trendovi mijenjaju, čini se da se roditelji sve češće vraćaju tradiciji i imenima sa dubokim značenjem.

Jedno od najstarijih imena na Balkanu. Nastalo od riječi mil što u prenesenom značenju znači mila ili draga. Ime Milica i danas je jedno od najzastupljenijih na ovim prostorima.

Potvrđuju to i podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske. Roditelji širom Srpske, tako su tokom 2025. godine, djevojčicama najčešće davali upravo ime Milica.

"U periodu 2025. i 2024. godine, Milica je definitivno odnijela prvo mjesto što se tiče najčešćih imena ua curice. U periodu od 2011. godine, ona uvijek ulazi u top tri imena koja su najčešća. Nakon Milice idu Sofija, Dunja, Marija, Teodora, Nađa, Anastasija, Mila, Katarina i Ana. Ono je što je zanimljivo izdvojiti da su imena Sara, Tara, Irina i Una koji su prethodnih godina bili jako popularni kod roditelja. U periodu prošle godine se nisu našli u top 10 imena koja su davali djevojčicama", rekla je Simona Joksimović, rukovodilac Odsjeka za protokolarne poslove u Republičkom zavodu za statistiku.

Kada su dječaci u pitanju najčešće ime u protekle dvije godine je Vasilije. Zanimljivo je da je već više od 15 godina aktuelno i ime Luka.

"Nakon njega su Lazar, Luka, Stefan, Jovan, Pavle, Dušan, Matej i Aleksa. Ono što je zanimljivo reći je da je Luka to ime koje je od 2011. godine se uzastopno nalazi u tip 3 imena koje roditelji najčešće daje dječacima. U poređenu sa 2025. godinom sa 2024. godinom od imena koja su najčešće davana ispao je Uroš, a njegovo mjesto zauzeo Nikola", rekla je Simona Joksimović ,rukovodilac Odsjeka za protokolarne poslove u Republičkom zavodu za statistiku.

Povratak tradicionalnih imena naišao je na iskreno oduševljenje. Banjalučani kažu, lijepo je da se imena poput Milice ili Vasilija ponovo čuju u Gospodskoj ulici i širom grada.

"Sva su imena lijepa nema lošeg imena, smatram da ako se okrećemo našoj tradiciji i izvornosti da su sva ta imena lijepa".

"Tradicionalan imena, to je dobro da se drži tradicija, da se obnavlja da ne zastare".

"Kud će vam ljepše od srpskih imena. Ja imam od oca ime, a to je bio slučaj okolnosti. Ja od pokojnog oca nosim ime. Vasilije, znate ko je Vasilije Ostroški, znate ko je Milica carica. Nećemo zaboraviti na svoja imena najljepša".

"Tradicija i stara dobra imena su uvijek u modi u uvijek aktuelna", kažu građani.

Podatke na republičkom nivou potvrđuju i oni iz najveće grada Republike Srpske. Tako je u periodu od 1. maja 2025. do prvog maja ove godine, najčešće ime koje su roditelji davali djevojčicama u Banjaluci upravo Milica. Ista je situacija, pokazuju podaci Odjeljenja za opštu upravu grada Banjaluka i kada su dječaci u pitanju, pa je ime Vasilije takođe prvo na listi.