Umro čuveni fudbaler Olimpijakosa

25.05.2026 11:46

Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Nekadašnji proslavljeni defanzivac i višestruki šampion sa ekipom Olimpijakosa, Paraskevas Antzas, preminuo je u 49. godini života, javljaju grčki mediji.

Antzas je posljednje dane proveo na jedinici intenzivne njege u bolnici u Drami, gdje su se ljekari borili za njegov život. Nažalost, njegovo tijelo nije izdržalo bitku sa ALS-om (amiotrofična lateralna skleroza), progresivnom bolešću motornih neurona koja uzrokuje atrofiju mišića i gubitak osnovnih tjelesnih funkcija.

Antzas je bio jedan od najboljih štopera svoje generacije. Najdublji trag ostavio je u dresu Olimpijakosa, gdje je u zlatnim godinama kluba osvojio čak sedam titula prvaka Grčke i tri trofeja nacionalnog kupa. Pored tima iz Pireja, nastupao je za Ksanti i Doksu iz Drame.

Njegov kvalitet prepoznat je i na reprezentativnom nivou – za nacionalni tim Grčke upisao je 26 nastupa, ostavivši pečat u periodu kada je grčki fudbal doživljavao najveće uspjehe na međunarodnoj sceni.

Kada je u pitanju amiotrofična lateralna skleroza (ALS), bolest od koje je Antzas preminuo, to je ista ona bolest od koje je decenijama bolovao čuveni naučnik Stiven Hoking. U pitanju je neurodegenerativni poremećaj koji pogađa nerve zadužene za voljne pokrete mišića, prenosi "Telegraf".

Bolest se najčešće javlja između 40. i 70. godine života, a prvi simptomi uključuju slabost u rukama i nogama, grčeve, otežan hod i probleme sa govorom. Kako bolest napreduje, pacijenti gube sposobnost kretanja, a u kasnijim fazama i sposobnost samostalnog disanja. Iako uzrok bolesti nije do kraja razjašnjen, smatra se da genetika igra ulogu u samo 5-10 odsto slučajeva, dok je kod ostalih pojava sporadična.

