Detalji drame u Beogradu: Šutirali prozore i vrata tramvaja da izađu, povrijeđena i d‌jeca

25.05.2026 12:13

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа. Пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повређене.
Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Tramvaj na liniji 5 jutros je iskočio iz šina na uglu Ulice cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu u Beogradu i udario u zgradu, a prema prvim informacijama povrijeđeno je više osoba, među kojima i d‌jeca.

Do nezgode je došlo oko 9:30 sati, a pet ekipa Hitne pomoći prevozilo je i zbrinjavalo povrijeđene.

Prema prvim informacijama iz Hitne pomoći, 11 osoba je prevezeno u Urgentni centar, a dvoje d‌jece u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici, prenosi Tan‌jug.

Prema riječima očevidaca, tramvaj je trebalo da ide pravo Ulicom cara Dušana, ali je iz nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog na samom uglu Knićaninove ulice.

Na licu mjesta trenutno se odvija izuzetno komplikovana tehnička akcija. Specijalne ekipe GSP-a i dizalice pokušavaju da odvoje smrskanu kabinu tramvaja od fasade zgrade i bezbjedno izvuku masivno šinsko vozilo sa trotoara raskrsnice, prenosi Telegraf.

Raskrsnica je i dalje blokirana za saobraćaj, a radnici raščišćavaju tone stakla, srče i šuta kako bi oslobodili prolaz za mehanizaciju.

Putnici koji su se nalazili u tramvaju ispričali su detalje drame.

"Izletio je iz šina i otišao pravo u zgradu. Opšte rasulo je bilo unutra. Ljudi su u panici šutirali vrata i prozore da izađu, jer neka vrata od siline udara uopšte nisu mogla da se otvore", izjavio je jedan od očevidaca koji se našao na licu mjesta neposredno nakon nesreće.

Očevici navode da je žena vozila tramvaj i da, prema onome što se moglo vid‌jeti, nije povrijeđena.

