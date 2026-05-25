Drama u centru Beograda: Tramvaj "uletio" u zgradu, ima povrijeđenih

Na uglu Ulice cara Dušana i Knićaninove ulice na Dorćolu jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je tramvaj iskliznuo iz šina i udario u zgradu. Ima povrijeđenih osoba.
Tramvaji ne saobraćaju, a gužve u ovom dijelu Dorćola prema Kalemegdanu su velike.
Tramvaj koji se kretao Dušanovom ulicom na Dorćolu iskliznuo je pod neutvrđenim okolnostima sa šina i udario u zgradu na uglu dvije ulice.
Kako nezvanično saznaje "Blic", dvije žene koje su se nalazile u zgradi lakše su povrijeđene.
