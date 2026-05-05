Ovan ulazi u brze preokrete, nekome stiže poslovna prilika koja mijenja pravac, a vama?

Ovan

Posao: Danas dolazi do preokreta u planovima koje ste već dugo gradili i bićete primorani da brzo reagujete. Ljubav: Partner očekuje više inicijative sa vaše strane i manje povlačenja. Zdravlje: Moguća nervoza – prijaće vam fizička aktivnost.

Bik

Posao: Fokus je na finansijama i stabilnosti, ali izbjegavajte impulsivne odluke. Ljubav: U odnosu sa partnerom potrebno je više razumijevanja i strpljenja. Zdravlje: Osjetljiv stomak – pazite na ishranu.

Blizanci

Posao: Komunikacija vam otvara vrata nove poslovne prilike koja dolazi iznenada. Ljubav: Flert se pojačava, ali vi birate tempo. Zdravlje: Umor od previše obaveza – napravite pauzu.

Rak

Posao: Završavate zaostale obaveze koje vas već neko vrijeme opterećuju. Ljubav: Emocije su pojačane i tražite sigurnost i bliskost. Zdravlje: Potreban vam je mir i više sna.

Lav

Posao: Dobijate priznanje za trud i rad koji ste uložili prethodnih dana. Ljubav: Privlačite pažnju i lako osvajate gde god se pojavite. Zdravlje: Energija dobra, ali ne pretjerujte sa obavezama.

D‌jevica

Posao: Dan je dobar za analizu i rješavanje sitnih, ali važnih detalja. Ljubav: Sitnice vas danas mogu nervirati više nego inače. Zdravlje: Moguća osjetljivost varenja.

Vaga

Posao: Otvara se prilika kroz saradnju ili novi kontakt koji vam može značiti. Ljubav: Moguće novo poznanstvo koje brzo privlači pažnju. Zdravlje: Potreban vam je bolji balans odmora i aktivnosti.

Škorpija

Posao: Intenzivan dan u kojem se odluke donose brzo i bez odlaganja. Ljubav: Strasti su jake, ali izbegavajte konflikte. Zdravlje: Stres može uticati na energiju.

Strijelac

Posao: Dolazi potvrda da su vaši planovi na dobrom putu i to vam daje motivaciju. Ljubav: Otvoren razgovor rješava nesporazume. Zdravlje: Prijaće vam kretanje i boravak napolju.

Jarac

Posao: Uspješno završavate važan zadatak i osjećate veliko olakšanje. Ljubav: Partner traži više pažnje nego inače. Zdravlje: Umor je prisutan – usporite tempo.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam donijeti konkretnu poslovnu korist. Ljubav: Neočekivan kontakt budi emocije koje niste očekivali. Zdravlje: Potreban vam je boravak na svježem vazduhu.

Ribe

Posao: Intuicija vam danas pomaže da donesete pravu odluku u pravom trenutku. Ljubav: Moguć je povratak kontakta iz prošlosti. Zdravlje: Povećana osjetljivost – slušajte svoje tijelo, piše Lepa i Srećna