Danas slavimo Svetog Platona Banjalučkog i Vitalija: Ovo je jedini ispravan način da obilježite ovaj dan

05.05.2026 07:07

Crkva krst pravoslavlje vjera
Pravoslavni vjernici danas slave Svetog Platona Banjalučkog, jednog od najvećih novomučenika srpskih, i Prepodobnog Vitalija, svetitelj čiji je životni put bio nesvakidašnji primjer hrišćanske ljubavi.

Sveti sveštenomučenik Platon Banjalučki jedan je od najpoštovanijih svetitelja novijeg doba. Stradao je 1941. godine od strane ustaša na samom početku Drugog svetskog rata. Iako mu je bilo ponuđeno da napusti Banjaluku i spase se, on je odgovorio čuvenim rečima.

Ja sam legitimno postavljeni episkop banjalučki i kao takav odgovoran sam Bogu i narodu za svoju pastvu - rekao je.

Ubijen je zverski i bačen u reku Vrbanju. Kanonizovan je kao sveštenomučenik i simbol je nepokolebljivosti srpske crkve.

Danas se obilježava dan Prepodobnog Jovana Vethopeščernika: Ispoštujte ove običaje

Prepodobni Vitalije je svetitelj iz sedmog vijeka i bio je monah u manastiru Svetog Serija. Ostao je upamćen po tome što je na specifičan način spasavao posrnule žene u Aleksandriji. Danju je radio kao nadničar, a noću bi zarađeni novac davao ženama sumnjivog morala, moleći ih da te noći ne greše, dok bi on pored njih čitavu noć provodio u molitvi za njihove duše. Mnoge je na taj način izveo na put pokajanja.

Današnji dan treba provesti u duhovnom miru. Preporučuje se odlazak na liturgiju, naročito u krajevima gde se posebno poštuje kult Svetog Platona (Banjaluka i okolina).

Po ugledu na Svetog Vitalija, danas je izuzetno važno učiniti dobro delo onima koje društvo često osuđuje. Umjesto osude, ponudite pomoć ili lijepu riječ. Upalite svijeću za pokoj duša svih nevino stradalih u ratovima, sjećajući se žrtve vladike Platona.

Sveti Vitalije nas uči da ne sudimo po spoljašnosti. Danas se strogo savjetuje uzdržavanje od ružnih riječi o bližnjima. Iako nije "crveno slovo", vjernici koji poštuju ove svetitelje nastoje da izbegnu teške fizičke poslove kako bi se fokusirali na duhovni aspekt praznika, a danas se ne bi trebalo svađati, jer su ovi svetitelji bili oličenje trpeljivosti i smirenja čak i pred smrću.

