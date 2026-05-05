Nema opasnosti ni razloga za uznemirenost: MUP najavljuje vježbu

Autor:ATV
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas 05.05.2026. godine u vremenu od 11,00 do 15,00 časova na području naselja Slatina, grad Laktaši, realizovati taktička vježba.
Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
Vježbu organizuje Centar za obuku za polaznike obuke Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Scena
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
13 h4
Najnovije
11
14
11
08
11
01
10
52
10
40
Trenutno na programu