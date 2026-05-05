Selak: Saglasnost za prijem 20 kandidata pripravnika u Sudskoj policiji

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je da je resorno ministarstvo dalo saglasnost za pokretanje postupka prijema 20 kandidata za pripravnike u Sudskoj policiji Srpske.

- Ova služba predstavlja jedan od ključnih stubova očuvanja integriteta, bezbjednosti i nesmetanog funkcionisanja pravosudnog sistema - istakao je Selak.

On je naveo da se ovom odlukom dodatno jačaju kapaciteti Sudske policije, ali istovremeno otvaraju vrata mladim ljudima da svoju profesionalnu karijeru započnu u institucijama Srpske, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

- Želimo motivisane, odgovorne i sposobne kandidate koji će svojim radom doprinijeti stabilnosti i efikasnosti pravosuđa - izjavio je Selak.

On je istakao da će kandidati, prije stupanja na dužnost, proći obaveznu dvomjesečnu obuku u Centru za obuku – Policijskoj akademiji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Selak je rekao da će u narednom periodu biti potpisan sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kojim će se bliže urediti ova oblast.

- Kroz program obuke kandidati će steći neophodna teorijska znanja i praktične vještine za obavljanje specifičnih i odgovornih poslova Sudske policije. Cilj nam je da u službu uđu kvalitetni i dobro obučeni kadrovi - naglasio je Selak.

On je podsjetio da su, prošlog mjeseca, okončani javni konkurs i procedura prijema sudskih policajaca u više okružnih centara, što jasno pokazuje opredjeljenje Ministarstva pravde Srpske da kontinuirano unapređuje rad i kapacitete pravosudnih institucija.

- Nastavljamo sa ulaganjima u svaki segment pravosudnog sistema jer samo snažne i efikasne institucije mogu garantovati vladavinu prava i sigurnost svih građana Republike Srpske - zaključio je Selak.