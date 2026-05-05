Milić o promjenama u isplati penzija: Spriječiti zloupotrebu i prevaru

Od prvog maja na snagu su stupile određene novine, koje se tiču penzionera u Republici Srpskoj o čemu je za ATV Jutro govorio direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić

„Mi smo početkom ove godine otkrili određene prevare i zloupotrebe od strane davaoca punomoći za isplatu penzija, koje su date u nekim ranijim godinama. Radi se o periodu od 15, 20 pa i više godina, a koje su još uvijek u primjeni. Radi se o značajnim finansijskim sredstvima. Mi smo reagovali veoma brzo, ostavili rok od nekih 60 dana za sve korisnike prava koji su na takav vid dali punomoći gdje Fond PIO na njihovo ime i za njihov račun isplaćuje njihovu penziju na račun primaoca punomoći, odnosno dapoštar nosi na adresu primaoca punomoći“, pojasnio je Milić.

Ovaj vid uplaćivanja penzije koristio je oko 2.300 korisnika, da bi nakon 60 ostavljenih dana u potpunosti iz isplate iključeno je od strane Foda 179 korisnika prava i njima neće biti nastavljena isplata penzija sve do trenutka kada regulišu svoj novi statu.

„Svi ostali su odreagovali, preko 60% je dostavilo nove punomoći, a za sve one korisnike prava koji žive na teritorii Republike Srpske,a koji su slabpo pokretni ili apsolutno nepokretni, kod njih smo korigovali nivo kontrole i pored primaoca punomoći, unijeli smo u našu bazu unijelo smo i podatke i matične brojeve za davaoca punomoći ipraktično sada imamo dvostruku kontrolu preko jedinstvenog sistema Ministarstva uprave i lokalne samouprave tako da ne može nastupiti činjenica smrti da mi ne saznamo odmah isti dan odmah po unosu podataka u drugi sistem matične knjige umrlih“, navodi Milić.

Direktor Fonda spomenuo je promjene, koje su nastupile od 1. maja, a odnose se na zdravstveno osiguranje.

„Mi smo servis za penzionere i sve ono što im nije jasno i za šta imaju potrebu, oni se obraćaju nama, iako je to nekada u pitanju i nadležnost drugih institucija, ali mi kao njihov servis nastojimo da im bar damo pravu informaciju, kome se trebaju obratiti. Ovdje se zapravo radi o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima iz novembra i decembra 2022. godine, kojim je predviđeno da većinski korisnici prava čiji je većinski staž ostvaren u inostranstvu, dakle u nekoj od država, npr. Njemačkoj, 30 godina ili čak i više, gdje su taj period plaćali zdravstveno osiguranje u njemačke zdrsvstvene fondove, a sada žive u Republici Srpskoj, sada trebaju da plaćaju punu stopu doprinosa zdravstvenog osiguranja. Korisnici prava, koji žive u Njemačkoj, a naši su državljani, plaćaju punu stopu doprinosa i tamo od svoje penzije, što je oko 13%, u Švajcarskoj je 23,5%, oovdje je 10,2%“, rekao je Milić.

On je naglasio da su razmijenjeni podaci sa Fondom zdravstvenog osiguranja te je utvrđeno činjenično stanje koje korisnik prava ima na starosnu penziju, a sve ostalo je na Fondu zdravstvenog osiguranja i Poreskoj upravi Republike Srpske, kao nosiocu jedinstvenog registracionog sistema.

„Ja toplo predlažem svim korisnicima prava, koji su dobili obavještenje od strane Fonda zdrsvstvenog osiguranja da se jave u najbližu poslovnicu Fonda zdravstvenog osugiranja ili u Poresku upravu sa svojim čekom ili rješenjem u visini penzije koju primaju iz inostranstva“, rekao je Milić.

Vlada Republike Srpske i ove godine je nastavila sa obezbjeđivanjem sredstava za penzionere koji borave u banji, a o čemu je govorio direktor Fonda PIO.

„Vlada Republike Srpske se i ove godine uključila u aktivnost koja je naišla na veoma širok odjek i veoma pozitivan primjer od strane korisnika ovog prava. Ova zajednička aktivnost Udruženja penzionera Republike Srpske Fonda PIO i Vlade Srpske traje nekih osam godina. U početku je bilo to oko 1.000-1.050 korisnika. U periodu Korone aktivnost je bila privremeno obustavljena, ali od prošle godine zahvaljujući tadašnjem predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku i finansiranju u odnosu od milion KM iz budžeta Kabineta predsjednika, tako da je u toku prošle godine negdje oko 4.300 korisnika prava ostvarilo to pravo. Utisci su bili zaista pozitivni, a mnogi nisu do tada ni imali priliku da borave nigdje“, kazao je Milić uz naglasak da će zahvaljujući Vladi ove godine otići i do 45% više korisnika, a što je oko 6.000 penzionera.

Svaki korisnik koji je korisnik prava Fonda PIO i živi na teritoriji Republike Srpske, ima pravo da aplicira u Udruženje penzionera u mjestu, gradu, ili opštini u kojoj živi, kako bi ostvario pravo na banju.

„Odrađena je evaluacija i postoji Pravilnik o bodovanju i prednost imaju oni koji su bolesni sa dokumentovanim, medicinskim nalazima, nižom penzijom i oni koji su članovi Udruženja penzionera. U Bijeljini ove godine to pravo će obezbijediti 450 korisnika, aprijava je bilo daleko više. Izvršena je evaluacija i na vratima Udruženja penzionera postoji rang lista i dogovoroeni su uslovi sa banjama. Ja koristim priliku da se zahvalim svim banjama, naročito banji „Vrućica“ jer se sve ponašaju kao društveno odgovorne jer su dale određene popuste i omogućile da veći broj korisnika ostvari ovo pravo“, rekao je Milić.

Milić je govorio i o saradnji sa drugim fondovima i institucijama iz regiona uz naglasak da je ta saradnja veoma značajna zbog migracije radno sposobnog stanponištva i ostvarenog staža od Slovenije do Makedonije, gdje je apelovao na sve one koji su nekada radili u inostranstvu da se obrate u najbližu poslovnicu, upravo radi potvrde staža.

„Kako je bilo nekada i prethodnih godina kada se čekalo i po nekoliko godina na tu potvrdu staža, sada smo to sveli na mjesece i ono čime smo mi nezadovoljni. Ako mi u Fondu u prosjeku možemo da odgovorimo na njihov zahtjev od 4-10 dana onda tražimo na bazi reciprociteta i kvaliteta od njih da i oni prema nama odgovaraju utom nekom periodu ili bar u roku od 30 dana, a mi sada imao odgovore od 60-180 ili i do godinu dana“, rekao je Milić.

On je spomenuo i petnaesti godišnji susret direktora penzijskih fondova nastalih na prostoru bivše Jugoslavije uključujući i goste iz austrijskog fonda,a koji će se ove godine održati od 10-12 juna u Mariboru, a domaćin je slovenački penzioni fond i ključna tema razgovora će biti – Kako spriječiti prevare u penzijskim sistemima. Kako je Milić rekao u ovim sistemima je sve „igra brojki“ i ukoliko postoji i najmanji pokušaj prevare, one će se u određenom trenutku mjeriti u stotinama hiljada KM, evra ili čak i milionima pomenutih.