FSB spriječio teroristički napad na luku

Ruske bezbjednosne službe spriječile su teroristički napad na brod opremljen eksplozivom koji je stigao u rusku luku Ust Luga iz belgijske luke Antverpen i trebalo je da nastavi put ka turskoj luci Samsun, saopštila je Federalna služa bezbjednosti.

"Federalna služba bezbjednosti, djelujući zajedno sa Ruskom istražnom komisijom, Ministarstvom odbrane i Nacionalnom gardom, spriječila je teroristički napad na tankeru sa gasom `Arenius`, koji je stigao u luku Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti iz belgijske luke Antverpen radi utovara, a zatim je trebalo da nastavi ka turskoj luci Samsun", navodi se u saopštenju.

Prema riječima portparola Ruske istražne komisije Svetlane Petrenko, brod je ušao u luku u srijedu, 20. maja. Tokom pregleda podvodnog dijela trupa gasnog tankera, ronioci su otkrili predmete sa magnetima koji su ličili na eksplozivne naprave, pričvršćene za dio trupa gdje se nalazi mašinski prostor broda.

"Inspekcija uz pomoć podvodnog drona nije ostavila bilo kakvu sumnju da su predmeti zaista eksplozivne naprave slične morskim magnetnim minama, koje su, po svemu sudeći, proizvedene u nekoj NATO članici, korištenjem industrijski proizvedenih komponenti", naveli su iz FSB-a.

Prema podacima FSB-a, svaka od naprava sadržavala je oko sedam kilograma plastičnog eksploziva.

Kapetan broda je tokom ispitivanja izjavio da je prije istovara u luci Antverpen, službenik luke uputio plovilo na sidrište, gdje je ostalo oko 36 časova, navodno, "zbog štrajka lučkih radnika".

"Prema mišljenju stručnjaka, magnetne mine se nisu mogle postaviti u teritorijalnim vodama Rusije", navela je Petrenkova.

Komisija je pokrenula krivični postupak po dva člana Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnose na pokušaj terorističkog akta i nezakonit promet eksplozivnih naprava.

"Trenutno se sprovode neophodne istražne i operativne aktivnosti s ciljem identifikovanja svih lica umiješanih u krivično djelo", dodala je Petrenkova.

(Srna)