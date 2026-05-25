Logo
Large banner

FSB spriječio teroristički napad na luku

Autor:

ATV
25.05.2026 13:49

Komentari:

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Foto: screenshot

Ruske bezbjednosne službe spriječile su teroristički napad na brod opremljen eksplozivom koji je stigao u rusku luku Ust Luga iz belgijske luke Antverpen i trebalo je da nastavi put ka turskoj luci Samsun, saopštila je Federalna služa bezbjednosti.

"Federalna služba bezbjednosti, djelujući zajedno sa Ruskom istražnom komisijom, Ministarstvom odbrane i Nacionalnom gardom, spriječila je teroristički napad na tankeru sa gasom `Arenius`, koji je stigao u luku Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti iz belgijske luke Antverpen radi utovara, a zatim je trebalo da nastavi ka turskoj luci Samsun", navodi se u saopštenju.

Prema riječima portparola Ruske istražne komisije Svetlane Petrenko, brod je ušao u luku u srijedu, 20. maja. Tokom pregleda podvodnog dijela trupa gasnog tankera, ronioci su otkrili predmete sa magnetima koji su ličili na eksplozivne naprave, pričvršćene za dio trupa gdje se nalazi mašinski prostor broda.

"Inspekcija uz pomoć podvodnog drona nije ostavila bilo kakvu sumnju da su predmeti zaista eksplozivne naprave slične morskim magnetnim minama, koje su, po svemu sudeći, proizvedene u nekoj NATO članici, korištenjem industrijski proizvedenih komponenti", naveli su iz FSB-a.

Prema podacima FSB-a, svaka od naprava sadržavala je oko sedam kilograma plastičnog eksploziva.

Kapetan broda je tokom ispitivanja izjavio da je prije istovara u luci Antverpen, službenik luke uputio plovilo na sidrište, gdje je ostalo oko 36 časova, navodno, "zbog štrajka lučkih radnika".

"Prema mišljenju stručnjaka, magnetne mine se nisu mogle postaviti u teritorijalnim vodama Rusije", navela je Petrenkova.

Komisija je pokrenula krivični postupak po dva člana Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnose na pokušaj terorističkog akta i nezakonit promet eksplozivnih naprava.

"Trenutno se sprovode neophodne istražne i operativne aktivnosti s ciljem identifikovanja svih lica umiješanih u krivično djelo", dodala je Petrenkova.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FSB

Teroristički napad

Rusija

spriječen teroristički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Све више странаца жели да учи српски језик

Društvo

Sve više stranaca želi da uči srpski jezik

2 h

0
Поскок, једна од најотровнијих змија на овом подручју, уочен је на тврђави Кастел у Бањалуци.

Banja Luka

Poskok na Kastelu, intervenisala nadležna služba

2 h

1
У првом плану: Бојан Випотник

Emisije

U prvom planu: Bojan Vipotnik

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Detalji pucnjave u Novom Beogradu: Mihajlo tačno znao ko je meta

2 h

0

Više iz rubrike

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Šta bi mogao da sadrži memorandum Irana i SAD

3 h

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Moskva poručila: Potrebno objektivno izvještavati o zločinu u Starobeljsku

3 h

0
Кинез насрнуо ножем на полицију након запљене бицикла, има повријеђених

Svijet

Kinez nasrnuo nožem na policiju nakon zapljene bicikla, ima povrijeđenih

3 h

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Svijet

Poruka Putina: Rusija ostaje neodvojivi dio globalnog ekonomskog sistema

4 h

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner