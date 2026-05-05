U Republici Srpskoj počela je isplata aprilskog dodatka za djecu za šta je obezbijeđeno ukupno 2.552.740 KM, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu.
Aprilska isplata dodatka na djecu obuhvata 16.691 dijete, odnosno 9.844 korisnika/roditelja za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija.
Materinskim dodatkom za april obuhvaćeno je ukupno 3.413 majki/porodilja, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.385.678 KM.
U Republici Srpskoj od danas se isplaćuju pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete.
Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarile su 124 majke/porodilje, odnosno 86 trećerođene i 44 četvrtorođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 71.400 KM.
Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 256.500 KM za 502 porodilje/majke, odnosno 513 djece/novorođenčadi.
Isplatom za april za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 339.165 KM
