"U kontaktu smo, ali ne možemo od 4 do pola 7" Baka Prase dovodi Daru Bubamaru na lajv

05.05.2026 10:23

Бака прасе
Foto: Printscreen/Instagram/Baka Prase

Nakon što se folk pjevačica Dara Bubamara našla u epicentru skandala zbog procurelog audio-snimka u kojem prepričava intimne detalje odnosa sa nepoznatim muškarcem, na ovu aferu reagovao je i najpoznatiji jutjuber na Balkanu, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Kako bi istinu saznao “iz prve ruke”, Baka Prase je odlučio da pjevačicu ugosti u svom uživo uključenju (lajvu), koje je zakazano za nedjelju u 21 čas. Otkrivajući detalje predstojećeg susreta pred kamerama, jutjuber je zagolicao maštu javnosti i podijelio satnicu, aludirajući na njenu izjavu iz spornog snimka:

"U aktivnom sam kontaktu sa Darom Bubamarom, ne onom kakvom vi mislite jer ste bolesnici, već u striktno poslovnom odnosu. Lajv sa Darom će biti u nedjelju od 21 čas do 22.30. Ne možemo od četiri do pola sedam, jer je mnogo rano. Lajv će biti brutalno iskren bez filtera, pričaćemo o svim eksplicitnim temama", jasno je poručio Baka Prase.

“To je za pohvalu, nije smiješno”

Inače, ovo nije prvi put da se jutjuber oglašava ovim povodom. On je ranije direktno prokomentarisao Darinu glasovnu poruku, ističući da njen intimni poduhvat uopšte nije za podsmijeh, već da je vrijedan divljenja.

"Koliko Dara ima godina? 50 okruglo? Dabl ve u četu tebra, da se svi kaao tako sa pedeset. Tebra rispekt… nije smiješno to je za pohvalu… sa 50 da budem takav…rispekt", izjavio je tada u svom stilu.

Razotkriven mladić iz intimne poruke Dare Bubamare

Kontroverzna poruka zbog koje region već danima bruji zapravo je stara nekoliko godina, a Dara Bubamara je nedavno otkrila da je pravdu potražila na sudu i tužila bliske osobe koje su ovu privatnu poruku bez dozvole pustile u etar. Šta će pjevačica sve otkriti u razgovoru sa jutjuberom bez filtera, ostaje da vidimo u nedjelju, prenosi Blic.

