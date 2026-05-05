"Ni na nebu ni na zemlji" Nataša Ninković u zagrljaju supruga: Uživaju u pravom raju, a od pogleda iz spavaće sobe zastaje dah

Glumica Nataša Ninković iskoristila je slobodne trenutke za bijeg iz gradske gužve, uživajući u idiličnom ambijentu sa svojim suprugom Nenadom Šarencem. Par je otputovao u mjesto Fatnica, odakle su podijelili zajedničku fotografiju na kojoj nasmijani poziraju na suncu, okruženi netaknutom prirodom i planinskim vjencima.

Nataša je pokazala i prelijepe kadrove iz unutrašnjosti njihovog toplog, drvenog smještaja, gdje pogled kroz krovni prozor ostavlja bez daha, pružajući savršen mir i izolaciju.

Uz zvuke Bajagine pesme „Ni na nebu ni na zemlji“, glumica je dočarala atmosferu potpune slobode i uživanja u trenucima sa voljenom osobom. Njena objava brzo je privukla pažnju pratilaca, koji su oduševljeni ne samo pred‌jelima već i retkim uvidom u privatni život poznatog para.

Nataša Ninković Instagram

"Priznala da je zbog supruga odbila čuvenog američkog reditelja "

Glumica Nataša Ninković udala se za biznismena Nenada Šarenca kada je imala 25 godina, a sa njim ima blizance Matiju i Luku.

Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri.

"Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmjeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake", rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina.

"Danas mogu da kažem da sam sazrijevala pored supruga, a i d‌jecu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti", dodala je glumica tada.

Svojevremeno je priznala i da je zbog supruga odbila i čuvenog američkog reditelja Olivera Stouna.

"Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga vid‌jela posljednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gd‌je igram, grad… Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vrijedno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: ‘Naravno'“, priznala je ona svojevremeno za „Blic“ i otkrila da je sa mužem doživjela „holivudske trenutke“.