Ana Ivanović ima novog dečka!

Bivša teniserka Ana Ivanović poslije kraha braka sa Bastijanom Švajnštajgerom ima novog dečka.

Bivša teniserka je u posljednje vrijeme vrlo aktivna na društvenim mrežama, poslije razvoda od Njemca vodi miran život, posvećena je porodici, uživa, putuje, a kako prenosi Kurir našla je naša ljepotica novog dečka. Često Ana objavljuje fotografije na društvenim mrežama, na njima je sama, ali ne skida osmijeh sa lica. Sad je jasno i zašto. Kako novi pomenuti izvor reč je o muškarcu koji nije deo javnog sveta, stranac, uspješan u svom poslu. Upoznali su se u trenutku kada je našoj teniserki stabilnost bila najpotrebnija, a Ana je uspjela da ga sakrije od medija i pažnje javnosti.

"Ona sada bira mir bez senzacionalizma. Poslije svega što je prošla, shvatila je koliko joj znači privatnost, naročito u emotivnom smislu. Ovaj put ne želi da deli svoju sreću sa celim svetom bar ne dok ne bude sigurna da je to to. Najbliži prijatelji upućeni su u njenu novu ljubavnu priču, ali to brižljivo čuvaju za sebe", prenosi Kurir.

Ana želi život daleko od medija, senzacionalnih naslova, privatnost za razliku od njenog bivšeg muža. Dok se samo spekulisalo da se Ana i Bastina razvode Nemac je ekspresno pokazao novu devojku Silvu Kapitanovu. Prvo su se ljubili na plaži u Majorki, a potom u Grčkoj, a te fotografije su obišle planetu. Silva ima dva sina, a njih dvoje upoznali su se u školi koju pohađaju i Bastijanovi i Anini sinovi. Njemac je mjesecima krio vezu sa Bugarkom, a Ana je navodno bila slomljena kada su se u javnosti pojavile fotografije Njemca i njegove ljubavnice.

Uprkos naizgled savršenom životu balansiranje karijere i porodičnog života, dok je Švajnštajger često bio u Minhenu Ana je vrijeme uglavnom provodila sa djecom na Majorci, par se udaljio. Potom su mediji objavili da je do razlaza došlo jer je Bastijan prevario bivšu teniserku, a Ana je potvrdila da se rastaju, preko svog advokata, koji je istakao da su razlog razvoda "nepomirljive razlike".

