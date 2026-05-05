Jeste li čuli za pravilo spavanja 7:1? Stručnjaci otkrivaju kako može produžiti život

Autor:ATV
Komentari:0
Ljekari ističu da jednostavno pravilo poznato kao "pravilo spavanja 7:1" može pomoći u stvaranju zdravijih navika spavanja, a samim tim i produžiti život.
Dolaskom toplijih mjeseci mnogima postaje sve teže da kvalitetno spavaju. Nedostatak sna je široko rasprostranjen problem, ali ljekari ističu da jednostavno pravilo poznato kao "pravilo spavanja 7:1" može pomoći u stvaranju zdravijih navika spavanja, a istraživanja sugerišu da bi moglo biti povezano i sa dužim životnim vijekom.
Pravilo 7:1 je veoma jednostavno. Podrazumijeva najmanje sedam sati sna i odlazak na spavanje u okviru istog jednosatnog vremenskog prozora, najmanje pet dana u nedjelji. To znači da raspored spavanja ostavlja određenu fleksibilnost tokom preostala dva dana.
Osim što može pomoći u boljem odmoru, ovo pravilo se povezuje i sa dugoročnim zdravstvenim prednostima.
Izvještaj organizacije "Vitaliti" i Londonske škole ekonomije i političkih nauka pokazao je da poboljšanje trajanja i redovnosti sna može biti povezano sa produženjem očekivanog životnog vijeka za dvije do četiri godine.
Istraživanje je pokazalo da spavanje sedam do osam sati smanjuje rizik od prerane smrti u poređenju sa redovnim spavanjem kraćim od šest sati, prenosi indeks.
Zdravlje
Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte da jedete ovo voće
Dr Metju Voker, profesor neuronauke i psihologije na Univerzitetu Kalifornije, istakao je važnost sna:
"Ne postoji organski sistem u tijelu, kao ni ijedna funkcija našeg uma, koju dobar san ne poboljšava, a loš san ne narušava. Spavanje utiče na sve — od kardiovaskularnog i metaboličkog sistema do psihičkog blagostanja."
Autori izvještaja naglasili su da je dosljednost u odlascima na spavanje još jači pokazatelj zdravstvenih rizika povezanih sa snom nego samo trajanje sna. Prema njihovim podacima, odlazak na spavanje u okviru istog jednosatnog vremenskog prozora povezuje se sa 31% manjim rizikom od smrtnosti i 9% manjim rizikom od bolničkog liječenja.
Pojam "higijena sna" posljednjih godina postao je sve prisutniji, a brojni ljekari ističu koliko je važan za zdravlje. Nedavno je i televizijski ljekar dr Amir Kan svojim pratiocima dao sličan savjet:
Zanimljivosti
Plava svjetlost pod lupom: da li nas ekrani zaista lišavaju sna
"Pokušajte da idete na spavanje i da se budite u otprilike isto vrijeme svakog dana, pa čak i vikendom", rekao je.
"To jača unutrašnji tjelesni sat, a cilj bi trebalo da bude sedam do osam sati sna svake noći."
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
3 d0
Zdravlje
1 sedm0
Zdravlje
2 sedm0
Zanimljivosti
1 sedm0
Zdravlje
2 d0
Zdravlje
2 d0
Zdravlje
3 d0
Zdravlje
3 d0
Najnovije
11
08
11
06
11
03
11
01
10
57
Trenutno na programu