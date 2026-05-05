Jeste li čuli za pravilo spavanja 7:1? Stručnjaci otkrivaju kako može produžiti život

Dolaskom toplijih mjeseci mnogima postaje sve teže da kvalitetno spavaju. Nedostatak sna je široko rasprostranjen problem, ali ljekari ističu da jednostavno pravilo poznato kao "pravilo spavanja 7:1" može pomoći u stvaranju zdravijih navika spavanja, a istraživanja sugerišu da bi moglo biti povezano i sa dužim životnim vijekom.

Šta je pravilo spavanja 7:1?

Pravilo 7:1 je veoma jednostavno. Podrazumijeva najmanje sedam sati sna i odlazak na spavanje u okviru istog jednosatnog vremenskog prozora, najmanje pet dana u nedjelji. To znači da raspored spavanja ostavlja određenu fleksibilnost tokom preostala dva dana.

Dobrobiti za zdravlje i dugovječnost

Osim što može pomoći u boljem odmoru, ovo pravilo se povezuje i sa dugoročnim zdravstvenim prednostima.

Izvještaj organizacije "Vitaliti" i Londonske škole ekonomije i političkih nauka pokazao je da poboljšanje trajanja i redovnosti sna može biti povezano sa produženjem očekivanog životnog vijeka za dvije do četiri godine.

Istraživanje je pokazalo da spavanje sedam do osam sati smanjuje rizik od prerane smrti u poređenju sa redovnim spavanjem kraćim od šest sati, prenosi indeks.

Dr Metju Voker, profesor neuronauke i psihologije na Univerzitetu Kalifornije, istakao je važnost sna:

"Ne postoji organski sistem u tijelu, kao ni ijedna funkcija našeg uma, koju dobar san ne poboljšava, a loš san ne narušava. Spavanje utiče na sve — od kardiovaskularnog i metaboličkog sistema do psihičkog blagostanja."

Dosljednost je ključna

Autori izvještaja naglasili su da je dosljednost u odlascima na spavanje još jači pokazatelj zdravstvenih rizika povezanih sa snom nego samo trajanje sna. Prema njihovim podacima, odlazak na spavanje u okviru istog jednosatnog vremenskog prozora povezuje se sa 31% manjim rizikom od smrtnosti i 9% manjim rizikom od bolničkog liječenja.

Pojam "higijena sna" posljednjih godina postao je sve prisutniji, a brojni ljekari ističu koliko je važan za zdravlje. Nedavno je i televizijski ljekar dr Amir Kan svojim pratiocima dao sličan savjet:

"Pokušajte da idete na spavanje i da se budite u otprilike isto vrijeme svakog dana, pa čak i vikendom", rekao je.

"To jača unutrašnji tjelesni sat, a cilj bi trebalo da bude sedam do osam sati sna svake noći."