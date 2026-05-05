Jeste li čuli za pravilo spavanja 7:1? Stručnjaci otkrivaju kako može produžiti život

05.05.2026 10:33

Dolaskom toplijih mjeseci mnogima postaje sve teže da kvalitetno spavaju. Nedostatak sna je široko rasprostranjen problem, ali ljekari ističu da jednostavno pravilo poznato kao "pravilo spavanja 7:1" može pomoći u stvaranju zdravijih navika spavanja, a istraživanja sugerišu da bi moglo biti povezano i sa dužim životnim vijekom.

Šta je pravilo spavanja 7:1?

Pravilo 7:1 je veoma jednostavno. Podrazumijeva najmanje sedam sati sna i odlazak na spavanje u okviru istog jednosatnog vremenskog prozora, najmanje pet dana u nedjelji. To znači da raspored spavanja ostavlja određenu fleksibilnost tokom preostala dva dana.

Dobrobiti za zdravlje i dugovječnost

Osim što može pomoći u boljem odmoru, ovo pravilo se povezuje i sa dugoročnim zdravstvenim prednostima.

Izvještaj organizacije "Vitaliti" i Londonske škole ekonomije i političkih nauka pokazao je da poboljšanje trajanja i redovnosti sna može biti povezano sa produženjem očekivanog životnog vijeka za dvije do četiri godine.

Istraživanje je pokazalo da spavanje sedam do osam sati smanjuje rizik od prerane smrti u poređenju sa redovnim spavanjem kraćim od šest sati, prenosi indeks.

Dr Metju Voker, profesor neuronauke i psihologije na Univerzitetu Kalifornije, istakao je važnost sna:

"Ne postoji organski sistem u tijelu, kao ni ijedna funkcija našeg uma, koju dobar san ne poboljšava, a loš san ne narušava. Spavanje utiče na sve — od kardiovaskularnog i metaboličkog sistema do psihičkog blagostanja."

Dosljednost je ključna

Autori izvještaja naglasili su da je dosljednost u odlascima na spavanje još jači pokazatelj zdravstvenih rizika povezanih sa snom nego samo trajanje sna. Prema njihovim podacima, odlazak na spavanje u okviru istog jednosatnog vremenskog prozora povezuje se sa 31% manjim rizikom od smrtnosti i 9% manjim rizikom od bolničkog liječenja.

Pojam "higijena sna" posljednjih godina postao je sve prisutniji, a brojni ljekari ističu koliko je važan za zdravlje. Nedavno je i televizijski ljekar dr Amir Kan svojim pratiocima dao sličan savjet:

"Pokušajte da idete na spavanje i da se budite u otprilike isto vrijeme svakog dana, pa čak i vikendom", rekao je.

"To jača unutrašnji tjelesni sat, a cilj bi trebalo da bude sedam do osam sati sna svake noći."

