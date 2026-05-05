Njemačka: Potraga završena tragično, pronađeno tijelo dječaka

U Bavarskoj se, kako se čini, potvrdio tragičan slučaj nestanka tinejdžera. Tokom potrage za četrnaestogodišnjim mladićem koji je od subote bio nestao, pripadnici službi su u ponedjeljak prije podne pronašli tijelo u napuštenoj zgradi u Memingenu.
Prema navodima policije u Kemptenu, tijelo je otkriveno u ulici Frojdentalštrase, u blizini željezničke stanice u Memingenu. Mjesto pronalaska nalazi se u blizini granice sa Baden-Virtemberg. Postoje indicije da bi se moglo raditi o nestalom mladiću.
Kako prenosi n-tv, pozivajući se na Algojer cajtung (Allgäuer Zeitung), policija je sumnjala da se mladić nalazi u toj zgradi, zbog čega su službenici tokom noći između nedjelje i ponedjeljka izašli na teren. Na licu mjesta došlo je do prijeteće situacije između jednog muškarca i policije.
Osumnjičeni je uspio pobjeći i za njim je raspisana potraga. Istragu je preuzelo Tužilaštvo u Memingenu.
Policija navodi da postoji sumnja na ubistvo. U toku je identifikacija tijela, kao i utvrđivanje tačnih okolnosti smrti.
