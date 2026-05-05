Iran udario Emirate, cijene nafte ponovo skaču

ATV
05.05.2026 07:50

Пожар у рафинерији нафте у Аустралији
Cijene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedjeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom moreuzu.

Cijena nafte tipa "brent" porasla je za pet odsto i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI za tri odsto, na oko 105 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Energetska infrastruktura i tankeri su ponovo pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog globalnog snabdijevanja i potencijalnih ekonomskih posljedica.

UAE su saopštile da su presreli nadolazeće rakete, kao i da je došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžejra.

Рафинерија нафте

Svijet

Tržište nafte pred slomom: Goriva ima za još mjesec dana, jun je prelomna tačka

To je jedan od prvih velikih udara na infrastrukturu u posljednjih nekoliko nedjelja, dok je jedan tanker takođe pogođen dronovima u blizini moreuza, prenosi Tanjug.

Teheran je dodao da je ispalio upozoravajuće hice na brodove američke mornarice koji su se približavali tom području.

Događaji su usledili nakon plana američkog predsjednika Donalda Trampa da obnovi plovidbu kroz Orumski moreuz i pomogne nasukanim brodovima.

Centralna komanda SAD saopštila je da su dva broda pod američkom zastavom prošla dok se nastavljaju pokušaji za ponovno otvaranje saobraćaja u pomenutom prolazu.

