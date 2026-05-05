Logo
Large banner

U Kini eksplodirala fabrika vatrometa, desetine poginulih

05.05.2026 07:37

Komentari:

0
У Кини експлодирала фабрика ватромета, десетине погинулих
Foto: Printscreen/X

U eksploziji u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a 61 je povrijeđena, što je podstaklo predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping) da pozove na temeljnu istragu, izvijestili su u utorak državni mediji. Eksplozija u gradu Čangša (Changsha) dogodila se juče poslijepodne, prema izvještajima Kineske centralne televizije (CCTV) i novinske agencije Sinhua (Xinhua).

Video-snimci na kineskim internet platformama prikazuju gust dim koji se diže između uruših zgrada i krhotina razasutih po području. Rojters (Reuters) nije mogao provjeriti snimke. Gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, prema listu Saut čajna morning post (South China Morning Post).

Predsjednik traži brzu istragu

Eksplozija se dogodila u kompaniji Huašeng (Huasheng) za proizvodnju vatrometa, izvjestili su mediji. Si Đinping je pozvao na brzu istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije i odgovornost za incident, prenijela je Sinhua. Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od dvije trećine globalne prodaje.

Si Đinping je takođe naredio vlastima da pojačaju provjeru rizika i kontrolu opasnosti u ključnim industrijama, poboljšaju javnu bezbjednost i osiguraju bezbjednost života i imovine ljudi. Si Đinping često izdaje „važne upute“ lokalnim zvaničnicima nakon velikih nesreća i katastrofa sa smrtnim ishodima. Prošle sedmice pozvao je na nacionalno jačanje kineskih kapaciteta za odgovor na katastrofe.

(Indeks)

Podijeli:

Tagovi :

Kina

Eksplozija

fabrika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Srbija

Jak zemljotres pogodio Srbiju: "Probudilo me iz sna"; "Bilo je jako strašno"

3 h

0
Роде су биле вриједне: Српска богатија за 28 беба

Republika Srpska

Rode su bile vrijedne: Srpska bogatija za 28 beba

3 h

0
Ана Ивановић има новог дечка!

Scena

Ana Ivanović ima novog dečka!

3 h

0
Бабица, мајка, беба, породилиште

Društvo

Danas Međunarodni dan babica

3 h

0

Više iz rubrike

Још двоје има симптоме хантавируса, планира се евакуација

Svijet

Još dvoje ima simptome hantavirusa, planira se evakuacija

3 h

0
Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

Svijet

Otkriven identitet muškarca koji je automobilom usmrtio dvoje ljudi u Lajpcigu

4 h

0
Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског

Svijet

Upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju zbog prijetnji Zelenskog

12 h

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Svijet

Pucnjava kod Bijele kuće: Jedna osoba upucana

12 h

0

  • Najnovije

11

24

Šolaja: Dodikova posjeta SAD-u šalje poruku stabilnosti

11

14

Audi ponovo zabilježio pad

11

08

Đina Džinović se baškari na jahti očuha milionera: Objavila slike u bademantilu

11

01

Jedina banka u Srpskoj koja daje kredite na 25 godina sa fiksnom kamatom

10

52

Filozofski fakultet okuplja istoričare: Priča o Krajini kroz vijekove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner