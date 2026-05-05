U Kini eksplodirala fabrika vatrometa, desetine poginulih

U eksploziji u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a 61 je povrijeđena, što je podstaklo predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping) da pozove na temeljnu istragu, izvijestili su u utorak državni mediji. Eksplozija u gradu Čangša (Changsha) dogodila se juče poslijepodne, prema izvještajima Kineske centralne televizije (CCTV) i novinske agencije Sinhua (Xinhua).

Video-snimci na kineskim internet platformama prikazuju gust dim koji se diže između uruših zgrada i krhotina razasutih po području. Rojters (Reuters) nije mogao provjeriti snimke. Gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, prema listu Saut čajna morning post (South China Morning Post).

Predsjednik traži brzu istragu

Eksplozija se dogodila u kompaniji Huašeng (Huasheng) za proizvodnju vatrometa, izvjestili su mediji. Si Đinping je pozvao na brzu istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije i odgovornost za incident, prenijela je Sinhua. Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od dvije trećine globalne prodaje.

Si Đinping je takođe naredio vlastima da pojačaju provjeru rizika i kontrolu opasnosti u ključnim industrijama, poboljšaju javnu bezbjednost i osiguraju bezbjednost života i imovine ljudi. Si Đinping često izdaje „važne upute“ lokalnim zvaničnicima nakon velikih nesreća i katastrofa sa smrtnim ishodima. Prošle sedmice pozvao je na nacionalno jačanje kineskih kapaciteta za odgovor na katastrofe.

