Još dvoje ima simptome hantavirusa, planira se evakuacija

Medicinsko osoblje u ponedjeljak je evakuisalo dvije osobe sa simptomima smrtonosnog hantavirusa sa luksuznog kruzera „Hondijus“ (Hondius), zadržanog kod obala zapadne Afrike, na kojem se uglavnom nalaze britanski, američki i španski putnici. Zbog sumnje na zarazu na brodu je u izolaciji oko 150 ljudi, nakon što su tri osobe preminule, piše Rojters.

Preminuli su holandski bračni par i njemački državljanin, za kojeg je danas potvrđeno da je treća žrtva, dok su se drugi putnici razboljeli. Među njima je i Britanac koji je napustio brod i trenutno se liječi u Južnoj Africi. Holandski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM), koji pomaže u rješavanju situacije, potvrdio je da je hantavirus dijagnostikovan kod jednog pacijenta sa simptomima. Izvor upoznat sa slučajem naveo je da je i preminula Holanđanka takođe bila pozitivna na virus. Iz RIVM-a su poručili da je još uvijek nejasno da li su i druge osobe sa simptomima zaražene, kao i da li je virus uzrok svih smrtnih slučajeva.

Dva moguća izvora zaraze

Hantavirus može uzrokovati smrtonosnu bolest disajnog sistema, a širi se udisanjem čestica iz izmeta ili urina zaraženih glodara. Ne prenosi se lako među ljudima. Specifični lijekovi ne postoje, pa se liječenje svodi na potpornu njegu, što u teškim slučajevima uključuje i stavljanje pacijenata na respiratore.

Region Crnogorac na kruzeru na kojem je registrovan smrtonosni virus: "Sve što želimo je da idemo kući"

Izvor zaraze na brodu još nije jasan. „Može se zamisliti, na primjer, da su pacovi na brodu prenijeli virus. No, druga je mogućnost da su se ljudi zarazili tokom zaustavljanja negdje u Južnoj Americi, primjerice putem miševa, i tako se razboljeli“, rekao je portparol RIVM-a.

Daniel Baušs, gostujući profesor na Diplomskom institutu u Ženevi, istakao je da postoje dokazi o prenosu sa čovjeka na čovjeka kod andskog virusa, vrste hantavirusa koja se nalazi u Argentini i Čileu. „Stoga je značajno što je ovaj kruzer započeo svoje putovanje u Argentini“, kazao je, ali i dodao kako je „dobra vijest da ovo neće biti velika epidemija“.

Putnici u izolaciji, brodu zabranjeno pristajanje

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je rizik za širu javnost nizak te da nema potrebe za panikom ili ograničenjima putovanja. Uprkos tome, vlasti Zelenortskih Ostrva iz predostrožnosti nisu dopustile pristajanje holandskog broda „MV Hondijus“ (MV Hondius).

Svijet Hantavirus na kruzeru: Tri smrti pod istragom, šta se zna o opasnoj bolesti?

Portparol holandskog operatera broda, Oceanwide Expeditions, izjavio je da je svim putnicima iz opreza naloženo da ostanu u svojim kabinama kako bi se spriječilo potencijalno širenje virusa. Iako je prenos sa čovjeka na čovjeka rijedak, inkubacija može trajati i nekoliko sedmica.

Američki turistički bloger Džejk Rosmarin, koji se nalazi na kruzeru, snimio je emotivnu video-poruku sa broda.

„Nismo samo priča, nismo samo naslovi u vijestima. Mi smo ljudi, imamo porodice i živote, čekaju nas kod kuće“, rekao je u videu na Instagramu Rosmarin.

Kazao je kako trenutno žele samo osjećaj sigurnosti, jasnoću i da se vrate kući. „Vlada velika neizvjesnost i to je najteži dio“, dodao je.

Svijet Drama na Atlantiku: Smrtonosna zaraza se širi kruzerom, troje mrtvih

„Ako pratite vijesti o ovome, zapamtite da iza svega stoje stvarni ljudi i da se ovo događa nama, upravo sada“, rekao je, na kraju pozvavši na „dobrotu i razumijevanje“.

Pokušaji evakuacije i dalji planovi

Kompanija „Oušnvajd ekspedišns“ (Oceanwide Expeditions) pokušava organizovati repatrijaciju dvoje članova posade sa simptomima — jednog Britanca i jednog Holanđanina — zajedno sa tijelom preminulog njemačkog državljanina i „gostom koji je bio blisko povezan sa preminulim“, a koji nema simptome. Kompanija razmatra mogućnost pregleda i iskrcavanja putnika na Kanarskim ostrvima, u Las Palmasu ili na Tenerifima. Španske vlasti saopštile su da još nisu primile zahtjev za pristajanje broda.

Kruzer „Hondijus“ (Hondius) isplovio je iz Ušuaje (Ushuaia) na jugu Argentine u martu na putovanje reklamirano kao antarktička prirodoslovna ekspedicija, sa cijenama aranžmana od 14.000 do 22.000 evra. Plovio je pored Antarktika, Foklandskih ostrva, Južne Džordžije te ostrva Najtingejl, Tristan, Sveta Helena i Askension, prije nego što je 3. maja stigao u vode Zelenortskih Ostrva.

Ministarstvo zdravstva Južne Afrike potvrdilo je da su dvoje preminulih holandski državljani: 70-godišnji muškarac koji je umro na Svetoj Heleni 11. aprila i njegova 69-godišnja supruga, koja je preminula u Južnoj Africi nakon što joj je pozlilo na aerodromu. Britanac koji se liječi u Johanesburgu razboleo se 27. aprila, dok je njemački državljanin na brodu preminuo 2. maja.